وجود تروریسم در منطقه محصول مداخلات نظامی اجانب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ‌بوبکر گورودیال سفیر مالی در تهران سه شنبه (۲۸ دی ماه ۹۵۵) با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به سفر اخیر رئیس مجلس مالی به تهران، اظهار داشت: در اجلاس روسای مجالس کشورهای اسلامی (PUIC) که به زودی در کشور مالی برگزار خواهد شد، برخی از موضوعات مهم و مورد توجه جهان اسلام مطرح خواهد شد و ما اطمینان داریم که با مدیریت خوب کشور مالی، این اجلاس پیام مهمی برای ثبات و امنیت منطقه و جهان خواهد داشت.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در ادامه با توجه به جایگاه مالی در جهان اسلام و اهمیت آن در قاره آفریقا، افزود: کشورهای غرب آسیا و قاره آفریقا مورد هدف تروریسم تکفیری قرار گرفته‌اند اما کشور مالی به خوبی توانست خود را از این بحران ها به مقدار ممکن عبور دهد.

وی خطای رویکرد نظامی و مداخلات خارجی را فرصتی برای رشد فزاینده گروه‌های تروریستی دانست و خاطرنشان کرد: وجود القاعده و گسترش آن در افغانستان و داعش در عراق و سوریه، محصول مداخلات نظامی اجانب است.

امیرعبداللهیان با اشاره به تجاوز نظامی سعودی علیه یمن افزود: تروریست ها در جنوب یمن امنیت آب های بین المللی را مورد تهدید قرار داده اند.

در ادامه این دیدار بوبکر گورودیال سفیر مالی ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدار رئیس مجلس کشور مالی از جمهوری اسلامی ایران گفت: علاوه بر روابط سنتی که بین دو کشور وجود دارد، روابط پارلمانی هم از جایگاه ویژه ای در ارتقای سطح روابط دو کشور برخوردار است.

وی با اشاره به تحولات جهان اسلام افزود: موضوع فلسطین یک موضوع عمده در سیاست خارجی ما است و خوشبختانه کشور مالی در حمایت از مردم فلسطین متعهد است و در سطح آفریقا هم نسبت به این مسئله تعهد وجود دارد.

سفیر مالی در تهران با اشاره به مشکلات امنیتی کشورش از سال ۲۰۱۲ عنوان داشت: همراهی گروه های تروریستی با شورشیان از مهمترین شاخصه های این مشکل امنیتی می باشد.

وی با انتقاد از رویکرد بهره برداری ابزاری از تروریسم گفت: هر کشوری که با تروریست ها ارتباط داشته باشد در نهایت برگشت تروریست ها را به سمت خود مشاهده خواهد کرد و کشورهای برای مبارزه با این گروه ها باید همه روش های موجود را با هم همسو کنند.

در پایان سفیر مالی مهمترین عامل ایجاد امنیت در ایران را دسترسی به اطلاعات و استفاده به موقع از آن دانست و علاقمندی مالی را برای همکاری امنیتی با ایران ابراز کرد.