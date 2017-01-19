کمیته سنا نامزدی «جیمز ماتیس» برای ریاست پنتاگون را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کمیته خدمات مسلح» مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت آراء نامزدی «جیمز ماتیس» ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا را برای تصدی پست وزارت دفاع این کشور تأیید کرد.

این کمیته با ۲۶ رأی موافق در برابر تنها یک رأی مخالف، از نامزدی ماتیس برای ریاست پنتاگون حمایت کرد. در پی این حمایت گسترده، رأی گیری مجلس سنا برای انتصاب این ژنرال بازنشسته آمریکایی به مقام وزارت دفاع بدون ارجاع به کمیته مزبور صورت خواهد گرفت.

گفتنی است که کنگره آمریکا در هفته گذشته با حمایت از لغو قانونی که انتصاب جیمز ماتیس را به سمت وزیر دفاع آمریکا با مانع حقوقی مواجه می ساخت، راه را برای تکیه وی بر مسند ریاست پنتاگون هموار ساخت.

گفتنی است که همزمان با اعلام نامزدی ماتیس برای وزارت دفاع، اعضای دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا لب به تحسین وی گشودند.