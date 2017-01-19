کسی نمی تواندجایگزین آیت الله هاشمی باشد/از آقای روحانی گله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: روزهایی در خدمت شما هستیم که در سراسر کشور یک حادثه بسیار تلخی به وجود آمده و آن ارتحال آیتالله هاشمی رفسنجانی است که یک خسارت بزرگ به شمار میرود.
وی افزود: وجود ایشان در پیروزی نهضت انقلاب و نهادینه کردن امور نظام، آرامش و اعتدال جامعه، نقش بیدلیلی بود که در غیاب وی، کسی جایگزین این شخصیت بزرگ نیست. باید تلاش کنیم این راه و خطمشی که به انقلاب تقدیم کرد، ادامه داشته باشد.
منتجبنیا ادامه داد: همه دست به دست هم دهیم، از هر جناح و تفکری تلاش کنیم که اعتدال حاکم شود، چرا که افراطیگری از هر جناحی سمِ مضر است؛ تا با این روش انقلاب را به اهداف خود برسانیم.
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سال آینده افزود: باید ملت، رسانهها، خواص و نخبگان خود را آماده کرده تا انتخابات آبرومندی برگزار شود.
قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: آقای روحانی که توانسته گامهای بلندی بردارد، باز هم با رأی بالاتر این مسئولیت را برعهده بگیرد تا کارهای آغاز کرده را به پایان برساند، البته هر دولت ضعفهایی دارد. اگر از دولت روحانی حمایت میکنیم؛ به معنای این نیست که دولت وی مطلق است. ما در انتخابات ۹۲ و۹۶ بهترین گزینه را روحانی میدانیم، اما دولت باید با حوصله به انتقادات توجه کرده و نقدهای منصفانه را بپذیرد تا دولت آینده از نظر گزینش اعضای دولت و سیاستها بهتر عمل کند.
منتجبنیا تصریح کرد: اصلاحطلبان با انسجام تلاش میکنند نقش خود را ایفا کنند. در این بین حزب اعتماد ملی نیز با امتیازات منحصر به فرد نقش مهمی خواهد داشت و با انسجام و اتحاد در سال ۹۶ در انتخابات به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
وی درباره اینکه امکان دارد ناطقنوری جایگزین هاشمی رفسنجانی باشد یا نه، گفت: آقای هاشمی ویژگیهایی را داشت که کسی نمیتواند جایگزین آن باشد. آقای ناطق نوری هم شخصیت محبوب و مورد حمایت هستند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: در شرایط خاص باید خیرالموجودین را انتخاب کنیم؛ آقایان ناطق و خاتمی میتوانند نقش اجتماعی خوبی داشته باشند. اما فکر نمیکنم بتوان کسی را انتخاب کرد که جایگزین آقای هاشمی باشد؛ جای آیتالله هاشمی در جامعه ما همچنان خالی خواهد ماند.
منتجبنیا درباره اینکه بعد از رحلت هاشمی رفسنجانی، چقدر گفتگوی ملی ضروری است و چه راهکاری برای جذب آرای خاکستری داریم؟ گفت: آنچه که به صلاح کشور است و نمیتواند وحدت ملی را ایجاد کند، اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است، به دلیل آنکه ما یک اندیشهای داریم، نباید حرکتهای تند را در جامعه تقویت کنیم؛ حرکت افراطی از هر جناحی برای جامعه ضرر دارد.
وی تصریح کرد: بنای ما این نیست که راه جاهلانه را طی کنیم، نباید اجازه دهیم جامعه تکهتکه شود، چرا که مرزبندیهای غیراصولی، جامعه را از انسجام دور میکند. باید تلاش کنیم این انسجام به وجود بیاید، اما متاسفانه گاهی اختلافنظر در جامعه ما به دشمنی و عداوت تبدیل میشود. باید این فرهنگ را به وجود آوریم که با اختلاف سلیقه میتوان وحدت ملی داشت؛ چنانچه ملت نشان داده که در بزنگاهها وحدت را شکل میدهد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد: گفتگوی ملی ضرورت دارد که جناحها به این بهانه دور هم جمع شوند. گاهی در گذشته به خاطر بعضی سختگیریها، جمعیتی از مردم در انتخابات شرکت نکردند. اگر وحدت ملی و رقابت سالم را به وجود آوریم، رأیها به صندوق ریخته خواهد شد و انتخابات مطلوبی برگزار خواهد شد.
منتجبنیا درباره گزینه اصلاحات برای انتخابات به جز روحانی گفت: اتحاد نظر بر روی یک فرد به معنای نداشتن گزینه دیگر نیست. ممکن است ۱۰ نفر را مطلوب بدانیم، اما در بین همه، یک نفر مناسبتر باشد. اگر روحانی مورد حمایت اصلاحطلبان است؛ به این معنی نیست که نیروی دیگری نداریم. با توجه به همه شرایطی که وجود دارد، تا امروز گرچه هنوز تصمیم جدی در شورای سیاستگذاری گرفته نشده است، اما مناسبترین گزینه با اولویت یک، آقای روحانی است.
وی افزود: عارف و دوستان دیگر شایستگی دارند، اما فعلا نظرها بر آقای روحانی متمرکز است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه رمز ویروس اصلاحطلبان وحدت است، گفت: اصلاحطلبان با تجربههای تلخ و شیرین قبلی به این نتیجه رسیدند که باید اختلافنظرها را کنار بگذارند؛ از این رو تصمیم دارند در انتخابات ۹۶ هم این وحدت را دنبال کنند. سازوکار در نظر گرفته همان شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان با محوریت برخی بزرگان است تا به وحدت برسند.
منتجبنیا گفت: اثرگذاری شخصیتها در جامعه با انتساب نیست، علل و عواملی دست به دست هم داده که هاشمی را هاشمی و خاتمی را خاتمی کرده است. کسانی که امروز هستند قلمروی اثرگذاری منحصر به فرد و متفاوتی دارند. این مجموعه باید دست به دست هم داده تا وحدت و انسجام اصلاحطلبان و اعتدالیون همه را دور هم جمع کند.
وی اظهار داشت: شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب، ترکیبی از دبیران احزاب اصلاحطلب است. در سال ۹۴ دوستان به این نتیجه رسیدند که افراد اثرگذاری هستند که در قالب احزاب نمیگنجند؛ پس کاری کنیم که همه اینها جذب شوند که شورای سیاستگذاری در آن سال شکل گرفت، البته بنا بود محوریت احزاب حفظ شود. اما گلایهای که وجود دارد، این است که به احزاب بهای کمتری داده شد. الان درصد حضور احزاب در شورا بیشتر شده اما همچنان گلایهها وجود دارد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: کمیتهای به نام «کمیته تعامل» تشکیل دادیم. شب گذشته تصمیم گرفته شد که حضور ما در آن پررنگ بوده و از موضع حزب دفاع کنیم.
منتجبنیا درباره کاندیدای خبرگان رهبری گفت: اصلاحطلبان در زمان مناسب گزینه مناسب را معرفی خواهند کرد، اما هنوز مشخص نشده که انتخابات میان دورهای خبرگان چه زمانی برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به مهر درباره علت انصراف از قائم مقامی گفت: انتقاداتی مطرح بود، دوستان ما تأکید داشتند که جایگاه احزاب باید مشخص بوده و بیشترین تأثیر را احزاب داشته باشند؛ این اختلاف نظرها طبیعی است. بین تعدادی اندیشمند و صاحبنظر، اختلافنظر به وجود آمد، ولی نمیدانم این اختلافنظرهای خانوادگی چطور به رسانهها کشیده شد. نباید اختلافنظرهای داخلی به رسانهها کشیده میشد. من احساس نگرانی کردم و از دبیرکل که در حصر است، خواستم مشکل را حل کنند. آقای کروبی نامهای داد و گفت استعفا میدهد، تا خود شما مشکل را حل کنید. استعفای آیتالله کروبی منتشر شد و نامه پرمحتوای وی را همه دیدند. چند روز بعد از آن نامه با اعضای شورای مرکزی جلسه تشکیل دادیم که به اتفاقنظر، هیچکس استعفا را نپذیرفت و استعفای بنده هم مورد قبول واقع نشد؛ امروز مشکلات حل شده و نگرانیها برطرف شده است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره ریزش آرای روحانی در نبود آقای هاشمی گفت: این امر به مدیریت کشور بخصوص اصلاحطلبان برمیگردد. اگر این فوت را خوب مدیریت کنیم، میتوان برای افزایش رأی آقای روحانی، آن را به کار گرفت.
منتجبنیا درباره حمایت از مسعود پزشکیان در انتخابات آتی گفت: آقای پزشکیان جزو نیروهای خوب هستند. اینها گمانهزنی رسانهها یا برخی گروههاست. تا این لحظه مجامع تصمیمگیر هنوز درباره آقای روحانی هم بحث نکردند که حمایت از وی مصوب شود. هنوز کاندیدای اصلاحطلبان مشخص نیست. اولویت یک ما، روحانی است اما به این معنا نیست که شخصیتهای دیگر وجود نداشته باشد.
وی درباره انتخابات شوراها گفت: بخشی از انتخابات شوراها سیاسی است؛ بخصوص در کلانشهرها، اما در شهرهای کوچک مسائل قومیتی مطرح است که باید این دو عامل را مورد بررسی قرار داد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره اینکه آمادگی پذیرش دبیرکلی حزب را دارد یا نه، گفت: شناسنامه این حزب به نام آقای کروبی خورده است که سرمایه مادی و معنوی برای تشکیل آن خرج کردند؛ بنابرین همچنان دبیرکلی حزب با آقای کروبی است که به آن افتخار میکنیم.
منتجبنیا درباره نامههایی که با دبیرکل حزب دارد، عنوان کرد: ۱۱ سال است که بنده قائم مقام حزب هستم. زمانی که در حصر نبودند، تبادل نظر میکردیم و در حصر که قرار گرفتند، با واسطه پیام میدادیم. در نامههایی که نوشتند، نقطه نظرات بنده را تأیید کردند. ما هیچگاه اختلافنظر نداشتیم و نداریم و همواره تأکید کردند که همه سلایق را در نظر بگیریم. نامه اخیر آقای کروبی یک نامه تاریخی؛ نه فقط برای ما بلکه تأثیرگذار برای کل جامعه بود.
وی درباره احتمال معرفی کاندیدای زن از سوی اصولگرایان در انتخابات آتی گفت: ما همواره اعتقاد داریم به موازات معرفی کاندیدای مرد، باید کاندیدای زن هم معرفی کنیم. همیشه درباره ریاست جمهوری این است که رجال سیاسی، منظور جنسیت نیست، ولی نه اصولگراها و نه شورای نگهبان نمیپذیرفتند، اما اخیراً سخنگوی شورای نگهبان در این باره صحبت کردند. به نظر میرسد تجدیدنظری در تفسیر قانون صورت گرفته که ما آن را به فال نیک میگیریم.
قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره وضعیت فعلی حزب اعتماد ملی و تفاوت آن با دیگر احزاب، گفت: حزب ما با سایر احزاب تفاوتهایی دارد؛ البته همه احزاب برای ما مورد احترام هستند.
منتجبنیا گفت: از سال ۸۸ تا ۹۲ ما مشکلات زیادی داشتیم؛ به دفتر مرکزی حزب حمله کردند و اموال ما را بردند. با وجود آنکه به وزیر اطلاعات نامه دادیم و گفتند اموال شما را برمیگردانیم، این اتفاق نیفتاد. در سال ۹۲ بیشترین حضور تشکیلاتی را داشت و بعد از انتخاب آقای روحانی فعالیت احزاب آزاد شد. چند مورد مزاحمت داشتیم، اما در مجموع فعلاً مشکلی نداریم.
دبیرکل حزب اعتماد ملی درباره همایش سراسری حزب اعتماد ملی و اینکه چه ارتباط مرتبی با آقای کروبی دارید؟ گفت: به دلیل مشکل حصر دبیرکل، از برگزاری کنگره عقب افتادیم؛ پس در آستانه انتخابات، برگزاری کنگره را مناسب نمیدانیم.
وی درباره ارتباط با دبیرکل حزب افزود: ارتباط از طریق خانواده داریم و پیامهای ما منتقل میشود. اما این اساسنامه، مسئولیت را به قائم مقام تفویض کرده است و من در خدمت شورای مرکزی هستم، اما اگر موردی باشد حاج آقا را در جریان خواهیم گذاشت.
منتجبنیا گفت: یکی از مطالبات حزب اعتماد ملی که جز مطالبات ملت است، مسئله رفع حصر است. یادمان هست آقای روحانی این وعده را در زمان تبلیغات انتخابات دادند؛ ما در این باره گله داریم و میخواهیم حصر از این سه نفر برداشته شود.
قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: آقای روحانی فضای سیاسی، فرهنگی و بینالملل را باز کرده و برجام را نقطه عطف تاریخ کردند، اما باید به احزاب توجه ویژهای داشته باشند.
وی در ادامه درباره یارانه احزاب گفت: این یارانه به تقویت احزاب کمک کرده و جلوی اشتباهات را خواهد گرفت؛ درخواست ما از نمایندگان مجلس و دولت، عملی شدن این یارانه است.
منتجبنیا با اشاره به سالگرد اجرای برجام گفت: اگر آمریکا بدعهدی کرده، ما کاری نکنیم که زحمت نظام و تیم مذاکرهکننده زیر سؤال برود. تلاشمان این باشد که مشکل حل شود؛ تکثیر مشکلات کار را درست نمیکند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست اسماعیل گرامیمقدم، سخنگوی اعتماد ملی نیز درباره اخبار رد صلاحیت روحانی گفت: در انتخابات پیشرو، مطلوب ما آقای روحانی است. گمانهزنی درباره رد صلاحیت وی در مسیر جریان تخریب است اما ما برنامه خود را حول حضور قوی با مشارکت قوی دنبال میکنیم و آقای روحانی، کاندیدای ما خواهند بود. نتایجی که آقای روحانی و دولتش در حوزههای مؤثر مثل به نتیجه رسیدن برجام، انضباط مالی و قانون سلامت داشته آنقدر قابل تحسین است که مسائلی مانند رد صلاحیت را در حاشیه قرار میدهد.
وی افزود: همایش سراسری حزب اعتماد ملی هفته آینده برگزار خواهد شد.
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