به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان‌غربی، این طرح که براساس آن از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مربیان مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری به منظور درونی‌کردن مفاهیم درسی و ترویج کتاب‌خوانی استفاده می‌شود، در دو محیط متفاوت با حضور دانش‌آموزان در مراکز فرهنگی هنری کانون و مربیان کانون در مدارس استان در حال اجرا است.

نقاشی، معرفی کتاب قصه‌های چهارده معصوم(ع) و قصه‌گویی، روخوانی کتاب کلاغ خنزر پنزری و اجرای نمایش خلاق بر اساس این کتاب، قصه‌گویی خشم قلمبه، انجام فعالیت های علمی بر اساس کتاب یکی بود و برپایی کارگاه‌های ادبی بخشی از فعالیت‌های کانون شماره ۱ ارومیه را در طرح «کانون مدرسه» به خود اختصاص داده است.

حضور دانش‌آموزان مدارس در کارگاه‌های نقاشی، اجرای نمایش خلاق، قصه‌گویی و ساخت تابلوهایی با استفاده از احادیث کتاب هدیه‌های آسمانی بخشی از برنامه‌های مرکز فرهنگی و هنری شماره۲ ارومیه در اجرای طرح «کانون مدرسه» است.

طرح «کانون مدرسه» با انجام فعالیت‌هایی از قبیل روخوانی درس‌هایی از کتاب فارسی(خوانداری) و آشنایی با احادیثی از ائمه با موضوع بخشندگی و ساخت طرح دیواری «پیراهن بهشتی» با حضور دانش‌آموزان مدارس در کانون شماره ۳ ارومیه اجرا می‌شود.

روخوانی کتاب با مباحث کتاب علوم و درس آب، معرفی گروه‌های سنی و نحوه انتخاب کتاب، برپایی کارگاه نقاشی با موضوعاتی از کتاب هدیه های آسمانی(مسجد) و مطالعات اجتماعی(خانه‌های مختلف)، برگزاری مسابقه سوالات طلایی با مشارکت معلم مربوطه، قصه‌گویی از کتاب هدیه‌های آسمانی، اجرای طرح میان وعده سالم، قصه‌گویی توسط دانش‌آموزان، اهدای کارت‌های اعضای جدید، امانت‌دهی کتاب بخشی از برنامه‌های مجتمع شهید رسول فرخی ارومیه را به خود اختصاص داده است.

خوب نویسی تکالیف دانش‌آموزان مدارس در کارگاه‌های خوش‌نویسی و برگزاری کلاس‌های کار و فناوری با همراهی مربیان از برنامه‌های کانون تازه‌شهر در اجرای طرح «کانون مدرسه» است.

در کانون خوی فعالیت‌هایی از قبیل ساخت آدم برفی سفالی و داستان‌نویسی با موضوع ضرب‌المثل‌ها در کارگاه ادبی پیرامون دروس کتاب فارسی، نقاشی قصه حضرت ابراهیم(ع) و قصه‌گویی نیکی به پدر و مادر بر اساس کتاب هدیه‌های آسمانی، روخوانی و معرفی کتاب‌های احمد و نی‌نی کوچولو و ماجراهای احمد و ساعت بر اساس کتاب مطالعات مقررات خانواده و تغییر خانواده در مسیر اجرای طرح کانون مدرسه انجام می‌شود.

اجرای فعالیت‌های علمی در مورد آینه‌ها و کارکرد آن‌ها، نقاشی با موضوع دوستی و همکاری و آموزش احترام به والدین به عنوان یکی از فعالیت‌های دینی بر اساس دروس کتاب‌های درسی و همچنین سفالگری، پخش فیلم، قصه گویی و شعرخوانی از برنامه‌های اجرا شده کانون چایپاره در اجرای طرح «کانون مدرسه» است.

سفالگری، قصه‌گویی و کتاب خوانی با محوریت دروس کتاب‌های درسی دانش‌آموزان با همراهی مربیان کانون بخشی از فعالیت‌های مرکز فرهنگی و هنری چالدران را در اجرای طرح «کانون مدرسه» به خود اختصاص داده است.

مرکز فرهنگی و هنری شوط نیز هم‌زمان با حضور دانش‌آموزان در کانون با اجرای فعالیت‌هایی مختلفی از قبیل برپایی کارگاه‌های ادبی، سفالگری و نقاشی، آشنایی با مراحل ساخت آثار پویانمایی و پخش فیلم با محوریت دروس کتاب‌های مدارس در مسیر اجرای این طرح گام برداشته است.

همراهی دانش‌آموزان مدارس در اجرای طرح توسعه کتاب‌خوانی کانون، برپایی کارگاه‌های نقاشی، ادبی با موضوع نوشتن خلاق و سفالگری براساس یکی از دروس کتاب هدیه‌های آسمانی(ساخت تسبیح حضرت زهرا(س)) و تهیه نشریه دیواری با موضوع یکی از دروس کتاب علوم از فعالیت‌های کانون شماره ۱ مهاباد در اجرای طرح «کانون مدرسه» است.

در قالب سه کلاس هنری، ادبی و فرهنگی فعالیت‌هایی از قبیل آموزش کاردستی و ساخت عروسک، اجرای نمایش، معرفی شخصیت باغچه‌بان و آموزش سرود «به‌به چه برفی» از سروده‌های باغچه‌بان و قصه‌گویی بر اساس کتاب هدیه‌های آسمانی، نوشتن جملاتی با موضوع گفتگو با خدا و ساخت درخت مهربانی با بهترین این جملات در کانون شماره ۲ مهاباد انجام می‌شود.

از برنامه‌های کانون شاهین‌دژ در اجرای طرح «کانون مدرسه»، می‌توان ساخت کاردستی بر اساس دروس کتاب فارسی و برگزاری کارگاه عروسک‌سازی و قصه‌گویی را نام برد.

آموزش مهارت‌های اجتماعی نظیر بالابردن سطح تعامل کودک با دیگر هم‌سالان در کارگاه پرورش خلاقیت، معرفی فعالیت‌های کانون از زبان عروسک سارا به منظور تجلی و بروز برخی از گفته‌های ناب و ارزشمند در ذهن کودکان و پیشرفت و تکامل کلامی آن‌ها، ساخت کاردستی به روش اوریگامی(تکنیک کاغذ و تا)، معرفی کتاب لانه‌سازها، نقاشی درباره آداب و رسوم، نمایش فیلم، کمک به تفهیم بهتر و سریعتر یکی از دروس جغرافیا با استفاده از کره زمین از فعالیت‌های کانون بوکان در مسیر هرچه بهتر انجام شدن این طرح است.

با حضور دانش‌آموزان در کانون پیرانشهر و اجرای فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی بر اساس دروس کتاب‌های درسی آنان طرح «کانون مدرسه» اجرا می‌شود.

معرفی کانون و فعالیت‌های آن، برگزاری جلسه توجیهی امانت و برگشت کتاب، قصه‌گویی(قصه آهوی گردن‌دراز و آدم کوچولوی گرسنه)، ساخت کاردستی کلاژ، برپایی ایستگاه «یک قصه یک ضرب‌المثل» بر اساس دروس کتاب فارسی، استفاده از عروسک جنابخان در معرفی دانش‌آموزان، روخوانی کتاب، نمایش فیلم، معرفی شخصیت و همچنین حضور مربیان مرکز فرهنگی و هنری سردشت در کارگاه‌ آموزشی قصه‌گویی و کاردستی در مدارس و آموزش ساخت کاردستی به روش اوریگامی برای معلمان مدارس بخشی از فعالیت‌های این مرکز فرهنگی و هنری را در اجرای طرح «کانون مدرسه» به خود اختصاص داده است.

از فعالیت‌های کانون نقده در طرح «کانون مدرسه» می توان ساخت ماسک‌های کاغذی برای دانش‌آموزان بر اساس دروس کتاب فارسی ـ آموزش قید حالت ـ و اجرای نمایش خلاق برای این درس، قصه‌گویی، کاردستی، برگزاری کارگاه سفالگری با محوریت کتاب هدیه‌های آسمانی(آشنایی با زندگی امام رضا(ع)) و همچنین تلفیق سه شیوه(ورقه‌ای، فتیله‌ای و فشاری) در ساخت آثار سفالی شهرهای تاریخی را بر شمرد.

از فعالیت‌های کانون محمدیار در اجرای طرح «کانون مدرسه» می‌توان به آموزش خواندن سوره(ق) از قرآن کریم به روش ترتیل و آشنایی با اتصالات در کتاب آموزش قرآن، ساخت گل‌های لاله به روش اوریگامی بر اساس قصه‌ای به نام انتظار از کتاب فارسی(خوانداری)، خلق طرح‌های خلاقانه توسط دانش‌آموزان با استفاده از تصویر دست‌هایشان در ایستگاه نقاشی، اجرای فعالیت‌های معرفی کتاب و سرزمین، قصه‌گویی از کتاب ساداکو و پرواز درناهای کاغذی توسط دانش‌آموزان اشاره کرد.

همچنین در طرح «کانون مدرسه» در شهرستان‌ ماکو با حضور دانش‌آموزان در کانون فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی از قبیل: برپایی کارگاه نشریه‌دیواری، اجرای نمایش عروسکی، پخش فیلم، سرود، تکم‌گردانی، نقاشی، قصه‌گویی و ساخت کاردستی جانماز و چادر نماز بر اساس کتاب هدیه‌های آسمانی‌ برای کودکان اجرا می‌شود.

معرفی کتاب و انجام فعالیت علمی برای دانش‌آموزان در زمینه استفاده از تغذیه سالم و خداحافظی با چیپس و پفک، آموزش نماز آیات بر اساس یکی از دروس کتاب هدیه‌های آسمانی، شعرخوانی کتاب آقای تابستان، کارگاه ادبی با موضوع نوشتن خلاق و قصه‌گویی از فعالیت‌های کانون تکاب در این طرح است.

دومین سطح طرح «کانون مدرسه» با حضور مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور پوشش دادن سطح وسیع‌تری از جمعیت دانش‌آموزان مدارس، با بهره‌گیری از اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که قابلیت جذب تعداد مخاطب بیشتری را دارند، ماهی یک بار در مدارس منتخب طرح اجرا می‌شود تا سایر کلاس‌های مدرسه نیز با فعالیت‌های کانون که قابلیت اجرا در مدرسه را دارند از قبیل: قصه‌گویی، هنرهای نمایشی، اجرای سرود، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی، نمایش فیلم و ... به صورت ویژه برنامه آشنا شوند.