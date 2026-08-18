به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی استانداران خراسان شمالی و سمنان بر شتاب‌بخشی به اجرای محور میامی ـ جاجرم، تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و ارتقای ایمنی مسیر تأکید کردند.

در این نشست بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، با حضور سید محمد پاکمهر و محمد مهدی شهریاری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاه‌های متولی حوزه راه، آخرین وضعیت اجرای محور میامی ـ جاجرم و الزامات تسریع در تکمیل این مسیر بررسی شد.

در این نشست، بر ضرورت خروج پروژه از فرآیندهای طولانی اجرایی و قرار گرفتن آن در یک برنامه زمان‌بندی مشخص تأکید و مقرر شد بخش‌های اولویت‌دار مسیر با شتاب بیشتری وارد مرحله اجرا و تکمیل شوند.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری از جمله ماده ۵۶، مولدسازی، اعتبارات ملی و منابع توازن برای تأمین مالی بخش‌های باقی‌مانده پروژه مورد تأکید قرار گرفت و بر پیگیری مشترک دو استان برای تخصیص حداکثری اعتبارات تأکید شد.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی محور میامی ـ جاجرم اظهار کرد: تکمیل این مسیر باید با نگاه فرامنطقه‌ای و با تمرکز بر تأمین منابع و رفع موانع اجرایی دنبال شود.

وی افزود: ارتقای کیفیت و ایمنی محورهای ارتباطی، علاوه بر تسهیل تردد و جابه‌جایی کالا و مسافر، زمینه‌ساز تقویت پیوندهای اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری میان دو استان خواهد بود.

در ادامه، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز بر استمرار همکاری و پیگیری مشترک دو استان برای تسریع در اجرای پروژه تأکید کرد و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در تحقق مصوبات این نشست را مورد تأکید قرار داد.

همچنین مقرر شد تا زمان تکمیل محور، بهسازی مسیر موجود، رفع نواقص ایمنی و تکمیل ابنیه فنی مورد نیاز با جدیت از سوی دستگاه‌های متولی دنبال شود.

در این نشست، سید محمد پاکمهر و محمد مهدی شهریاری نیز بر ضرورت تسریع در اجرای محور میامی ـ جاجرم، تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع اجرایی پروژه تأکید کردند و پیگیری موضوع از مسیرهای ملی را خواستار شدند.

بر اساس توافق انجام‌شده، روند تأمین اعتبار و رفع موانع اجرایی پروژه را از طریق وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت مشترک پیگیری خواهند کرد.

تکمیل محور میامی ـ جاجرم، به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی خراسان شمالی با شبکه حمل‌ونقل مرکز کشور، نقشی مؤثر در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری منطقه خواهد داشت.