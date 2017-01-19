سرعت بخشی به توسعه کردستان از اولویت های دولت تدبیر و امید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در دهمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری کردستان شامگاه ۳۰ دی ماه برگزار شد، گفت: این سفر را مدیون نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی هستیم چون در آخرین جلسه سازمان برنامه و بودجه بحث راه آهن تهران،همدان، سنندج را مطرح کردند و برای اینکه در این مورد عادلانه عمل شود قصد داشتم که خود به شخصه در ایم مسئله ورود پیدا کنم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: این نشست‌ ها فرصتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور است که با مشکلات موجود در استان‌ ها آشنایی پیدا کند و در راستای رفع آنها چاره اندیشی‌ هاو راهکار های لازم در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه اکنون سه فرصت برای توسعه کردستان وجود دارد که باید از آن استفاده شود، افزود: یکی از این فرصت‌ ها مربوط به بودجه سال ۹۵ است که دو ماه به پایان آن مانده و ۹۴ پروژه استانی ویژه ملی و استانی برای کردستان که امور تلفیق سازمان برای این استان تهیه کرد، بررسی شود.

نوبخت افزود: نکته دیگر که وجود دارد برآورد بودجه سال ۹۶ است تا کارهایی که در سال ۹۵ در استان تکمیل نشده در بودجه سال ۹۶ تکمیل شوند و سومین فرصت نیز برای توسعه کردستان برنامه ششم توسعه دانست که چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: در خصوص بودجه سال ۹۵ با توجه به همه مضایق، از یک پایه رشد برخوردار بوده که امسال ۱۱۴ میلیارد تومان تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای استان بوده که نسبت به سال ۹۴ با رشد ۵۱ درصدی مواجه بوده است.

وی گفت: جمع دو درصد سهم کردستان از در آمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را که ۵۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۹۵ بوده نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.

نوبخت افزود: حدود ۱۶۸ میلیارد تومان جمع تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای استان کردستان در سال‌ جاری بوده که نسبت به یک‌ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۹۴ بیش از ۴۵ درصد رشد داشته است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: اعتبارات این استان در سال‌ جاری ۱۱۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به ۸۹ میلیارد تومان در سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.

نوبخت با بیان اینکه از نظر دولت استان کردستان استحقاق بیش از این را برای توسعه دارد، گفت: در سال ۹۶ علاوه بر بودجه طبیعی که برای استان در نظر گرفته می شود، بودجه‌ ای ویژه در قانون بودجه‌ برای این استان به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان با عنوان اعتبار توسعه کردستان دیده شده است.

به گفته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، دولت تدبیر و امید اکنون با یک‌ سوم درآمد های موجود که در دولت دهم وجود داشته، کشور را اداره می‌ کند.

نوبخت با بیان اینکه استان کردستان استحقاق توسعه را دارد، گفت: توجه به این استان و اختصاص اعتبارات بیشتر در راستای توسعه آن عدالت است و قطعا تحقق این مهم ما را پیش خداوند رو سفید خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: ابلاغ سال ۹۴ از سوی سازمان برنامه و بودجه برای استان کردستان ۱۸۷ میلیارد تومان بوده و تخصیصی که داده شده با ۱۲۲ درصد رشد ۲۲۸ میلیارد تومان بوده است.

نوبخت با بیان اینکه دو مورد خطوط ریلی و راه آهن در غرب کشور در دست احداث است، افزود: در مورد راه آهن تهران، همدان، سنندج اقداماتی انجام گرفته که ۱۵۰ کیلومتر طول راه‌ آهن همدان به سنندج است و این میزان در قالب سه قطعه به سه پیمانکار واگذار شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: زیرسازی‌ های قطعه اول حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته و ۳۰ درصد زیر ساخت‌های آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه قطعه دوم پیشرفت زیادی نداشته است، افزود: پیمانکار قطعه دوم بنا به دلایلی تغییر پیدا کرد و باید از طریق مناقصه پیمانکار جدید معرفی شود و قطعه سوم نیز زیر ساخت‌ های آن انجام شده است.

نوبخت گفت: اعتباراتی را ظرف این هفته به قطعه اول و سوم تزریق خواهیم کرد که ریل‌ گذاری از سمت سنندج آغاز و از طرف مقابل هم ۷۰ درصد پیش رفته در قطعه اول تکمیل شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: تکمیل راه آهن تهران، همدان، سنندج و اتصال سنندج به شبکه ریلی سراسری و جهانی از اولویت های دولت است که یک‌ هزار میلیارد تومان بودجه را در سال آینده به این مهم اختصاص داده که امید است با انجام این اقدامات تحقق پیدا کند.