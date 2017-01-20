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۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

مهر خبر می‌دهد

تاریخ جدید مراسم رونمایی از پوستر و مجموعه آثار مردمی فیلم فجر

تاریخ جدید مراسم رونمایی از پوستر و مجموعه آثار مردمی فیلم فجر

تاریخ جدید برنامه رونمایی از پوستر و بسته فیلم‌های ادوار گذشته جشنواره فیلم فجر که سیمرغ مردمی گرفته‌اند، مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود عصر امروز جمعه اول بهمن ماه مراسم رونمایی از پوستر و مجموعه آثار مردمی جشنواره فیلم فجر برگزار شود ولی این مراسم برای ادای احترام به حادثه دیدگان در آتش سوزی ساختمان پلاسکو لغو شد.

طبق اطلاعات خبرنگار مهر تاریخ بعدی که برای برگزاری مراسم درنظر گرفته شده ساعت ۱۸:۳۰ یکشنبه ۳ بهمن است.

در این مراسم پوستر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، همزمان با رونمایی از مجموعه آثار منتخب مردمی ادوار گذشته، با حضور دبیر جشنواره، جمعی از سینماگران پیشکسوت و اهالی سینما و رسانه در موزه سینما رونمایی می‌شود.

کد مطلب 3882282

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