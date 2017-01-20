تاریخ جدید مراسم رونمایی از پوستر و مجموعه آثار مردمی فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود عصر امروز جمعه اول بهمن ماه مراسم رونمایی از پوستر و مجموعه آثار مردمی جشنواره فیلم فجر برگزار شود ولی این مراسم برای ادای احترام به حادثه دیدگان در آتش سوزی ساختمان پلاسکو لغو شد.

طبق اطلاعات خبرنگار مهر تاریخ بعدی که برای برگزاری مراسم درنظر گرفته شده ساعت ۱۸:۳۰ یکشنبه ۳ بهمن است.

در این مراسم پوستر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، همزمان با رونمایی از مجموعه آثار منتخب مردمی ادوار گذشته، با حضور دبیر جشنواره، جمعی از سینماگران پیشکسوت و اهالی سینما و رسانه در موزه سینما رونمایی می‌شود.