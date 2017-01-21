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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

فرزاد جهان بین خبر داد؛

ارسال ۱۵۴ مقاله به همایش تمدن نوین اسلامی

ارسال ۱۵۴ مقاله به همایش تمدن نوین اسلامی

فرزاد جهان بین گفت: در پایان سررسید ارسال مقالات، ۱۵۴ مقاله کامل از طریق فراخوان واصل شد که جهت انجام مراحل ارزیابی برای روسای محترم کمیسیونها ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جهان بین دبیر دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی درباره مقالات ارسال شده به دبیرخانه این همایش گفت: در پایان سررسید ارسال مقالات، ۱۵۴ مقاله کامل از طریق فراخوان واصل شد که جهت انجام مراحل ارزیابی برای روسای محترم کمیسیون ها ارسال شده است.

محورهای همایش:

۱) معناشناسی تمدن نوین اسلامی

۲) سبک زندگی اسلامی

۳) دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی

۴) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۵) علوم انسانی و تمدن نوین اسلامی

۶)  نظام سازی و نهادسازی و تمدن نوین اسلامی

۷) جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی

۸) الگوهای رقیب و تمدن نوین اسلامی

۹) تمدن غرب و تمدن نوین اسلامی

۱۰) بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی

۱۱) نقش و جایگاه علم در تمدن نوین اسلامی

امروز ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن ظلم و ستم یه جای عدالت و شفقت، منافع شخصی به جای منافع جمعی، تفرقه به جای اتحاد، استعمار و استثمار به جای کمک و دستگیری، جنگ افروزی به جای صلح طلبی، خشونت به جای مدارا و سبک زندگی مادی به جای سبک زندگی دینی و معنوی نشسته است. این در حالی است که ما یک میراث فرهنگی و تمدن غنی و بسیار ارزشمند برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص) را در اختیار داریم که می‌تواند برای مسائل و مشکلات جهان امروز راه حل ارائه کند و این ظرفیت در جهان فعلی می تواند مبنایی برای پی ریزی تمدن نوین اسلامی است.

بر این اساس دانشگاه شاهد در نظر دارد همایش ملی  تمدن نوین اسلامی چیستی، چرایی و چگونگی را ۵ اسفند ماه سال جاری برگزار کند.

کد مطلب 3882978

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