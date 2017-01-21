بارزانی: حامی ادامه حضور ارتش آمریکا در اقلیم کردستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رووداو، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در گفتگو با رسانه های آمریکایی، خواستار ادامه حضور نظامیان آمریکایی در اقلیم کردستان شد و استقلال کردستان عراق را نه شایعه و رویا که یک واقعیت که حتما محقق خواهد شد، خواند.

وی درباره روابط اقلیم کردستان عراق در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: انتظار داریم که حمایت های آمریکا از اقلیم کردستان از نظر سیاسی و نظامی ادامه پیدا کند. حامی ادامه حضور ارتش آمریکا در اقلیم کردستان هستیم زیرا این گامی در راستای حمایت از اربیل در ممانعت از گسترش تروریسم محسوب می شود.

وی درباره جنگ با داعش نیز بیان کرد: این جنگ فقط نظامی نیست بلکه دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی است و اقلیم کردستان از دولت جدید آمریکا در نابودی داعش حمایت می کند.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه با اشاره به اینکه به فرماندهان ارتش آمریکا در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ اعلام کرده بود که عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق سبب رشد تروریسم می شود افزود: اگر تعدادی از نظامیان آمریکایی در عراق باقی می ماندند داعش فرصتی برای تسلط بر الرمادی موصل نمی یافت.

بارزانی ابراز امیدواری کرد که آمریکا اشتباه سال ۲۰۱۱ را تکرار نکند و نیروهایش را پس از نبرد موصل خارج نکند.

وی در ادامه به روابط اربیل و آنکارا نیز اشاره کرد و روابط طرفین را محکم توصیف و اعلام کرد که بغداد در این باره حق انتقاد ندارد زیرا به گفته بارزانی، دولت مرکزی عراق بودجه اقلیم کردستان را قطع کرده است.

رئیس اقلیم کردستان عراق به روابط ایران و اقلیم کردستان نیز اشاره کرد و به نقش مهم ایران در عراق پرداخت.

وی ضمن تمجید از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام و بهترین تصمیم خواندن آن، اعلام کرد: آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف دو خطا مرتکب شد؛ نخست اینکه به نتایج نشست لندن پایبند نماند و دیگر اینکه آمریکا از یک نیروی آزادی بخش به یک نیروی اشغالگر مبدل شد.

درباره بحران سوریه نیز ضمن بعید دانستن هر گونه معامله واشنگتن و مسکو درباره سوریه بیان کرد: روسیه می داند که در سوریه چه می کند و طبعا اهداف و منافع در این کشور دارد.