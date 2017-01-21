تظاهرات جهانی زنان علیه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از زنان اروپایی در همبستگی با زنان آمریکایی و آسیایی که در اعتراض به ریاست جمهور دونالد ترامپ به خیابان ها آمده اند، ست به تظاهرات مسالمت آمیز در پایتخت های کشورهای اروپایی زدند.

به جز زنان انگلیسی که در لندن و در مقابل سفارت آمریکا در این شهر دست به تظاهرات زده اند، انتظار می رود بیش از ۶۷۰ تظاهرات در سرتاسر این قاره تشکیل شده و جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر در آن شرکت کنند.

همچنین مدل ها و خوانندگان مختلف با ارسال پیامی در صفحات شبکه های اجتماعی خود، حمایتشان را از این تجمعات اعتراض آمیز اعلام کرده اند.

گفته می شود تظاهرات زنان اروپایی در شهرهای برلین، لندن، پاریس، روم، وین، ژنو و آمستردام به راه افتاده است. زنان معترض به اهانت های زشت ترامپ به مقام زنان و همچنین ویدئوهای منتشر شده از فساد اخلاقی وی معترض هستند.

گفته می شود حدود ۲۰۰۰ زن معترض در وین دست به نظاهرات زده اند. در ژنو نیز تعداد معترضین زن حدود ۱۰۰۰ نفر اعلام شده است.

در آفریقا نیز صدها تن از معترضین به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در نایروبی دست به تظاهرات زده اند.