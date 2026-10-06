سالاری: کرمان به هاب ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست غلامرضا سالاری با سعید راد، وضعیت تأمین و مدیریت ذخایر کالاهای اساسی استان کرمان و همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره نان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی و جایگاه جغرافیایی استان، عنوان کرد: کرمان به دلیل هم‌مرزی با استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، از موقعیت ممتازی برخوردار است؛ از این رو پیشنهاد می‌کنیم کرمان به‌عنوان پایلوت و یکی از هاب‌های اصلی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور تعیین شود.

در ادامه این دیدار، بر ضرورت نوسازی و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و همچنین مدیریت مؤثر ذخایر کالاهای اساسی تأکید شد تا ضمن ارتقای آمادگی استان کرمان در شرایط بحرانی، نیازهای پایدار منطقه و استان‌های همجوار با سهولت بیشتری تأمین شود.