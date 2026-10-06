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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

سالاری: کرمان به هاب ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور تبدیل شود

سالاری: کرمان به هاب ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور تبدیل شود

کرمان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در دیدار با مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، بر ضرورت تقویت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست غلامرضا سالاری با سعید راد، وضعیت تأمین و مدیریت ذخایر کالاهای اساسی استان کرمان و همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره نان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی و جایگاه جغرافیایی استان، عنوان کرد: کرمان به دلیل هم‌مرزی با استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، از موقعیت ممتازی برخوردار است؛ از این رو پیشنهاد می‌کنیم کرمان به‌عنوان پایلوت و یکی از هاب‌های اصلی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی کشور تعیین شود.

در ادامه این دیدار، بر ضرورت نوسازی و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و همچنین مدیریت مؤثر ذخایر کالاهای اساسی تأکید شد تا ضمن ارتقای آمادگی استان کرمان در شرایط بحرانی، نیازهای پایدار منطقه و استان‌های همجوار با سهولت بیشتری تأمین شود.

کد مطلب 6969844

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