موجران برای حفظ معافیت مالیاتی، قرارداد اجاره را ثبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای تاکید کرده است که موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت کنند.

طبق این بخشنامه، در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضایی موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی شود، مراتب در اوراق تشخیص مالیاتی منبع مالیات بر درآمد اجاری مستغلات عملکرد سال ۱۴۰۳ مورد بهره برداری قرار گرفته است.