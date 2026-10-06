به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین کنگره بین المللی، بیماری‌های ریه و مراقبت‌های ویژه و سل در آیینی نمادین با نواختن زنگ مدرسه برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب آغاز به کار کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن تقدیر از تلاش و زحمات جامعه پزشکی کشور در بحران ها و جنگ های تحمیلی اخیر، گفت: جامعه پزشکی، نفس را به جان مردم برمی گرداند و این امری مهم است.

وی در ادامه مروری بر وقایع و چالش ها و بحران های سال ۱۴۰۴، یادآور شد: این سال با هیچ برهه ای از زمان در تاریخ ایران قابل مقایسه نیست.

مهاجرانی با اشاره به جنایات دشمنان یادآور شد: ابرقدرت‌ها که مفهوم انسان و انسانیت را درک نمی‌کنند به جای استفاده از علم در راستای خدمت به بشریت از توان مخرب علم استفاده می‌کنند.

وی ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری کنگره، اظهار داشت: در روزگاری که دشمنان به شدت به دنبال تحریم و ایجاد محدودیت‌های علمی در مورد ایران هستند برگزاری رویدادهای علمی بین المللی عین جهاد است.

سخنگوی دولت در ادامه از تلاش و خدمات کادر درمان در جنگ‌ و بحران‌ها تقدیر کرد و خطاب به دانشجویان و نسل جوان، گفت: دشمن با تمدن ایران بزرگ عداوت دارد. صادرات ما همیشه علم و فرهنگ و شکوه انسانیت بوده و از این بزنگاه‌های سخت تاریخی نیز به درستی عبور می‌کنیم.