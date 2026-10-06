پذیرش دانشجو در دانشکده علوم قرآنی شیراز بدون کنکور

زینب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: علاقه‌مندان به تحصیل در رشته علوم قرآن و حدیث می‌توانند بدون شرکت در آزمون سراسری و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای ورود به این دانشکده اقدام کنند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت دانشکده علوم قرآنی شیراز افزود: این دانشکده فعالیت علمی و آموزشی خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز کرده و تاکنون بیش از ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان آن در جایگاه‌های علمی و تخصصی در نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول به فعالیت شده‌اند.

تحصیل در دانشکده علوم قرآنی شیراز رایگان است

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز با تأکید بر رایگان بودن تحصیل در این دانشکده گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام، بر اساس سوابق تحصیلی خود نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

روستایی همچنین کدرشته محل پذیرش دانشکده علوم قرآنی شیراز را ۱۴۹۵۱ اعلام کرد و گفت: ثبت‌نام متقاضیان از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه انجام می‌شود.

وی از علاقه‌مندان خواست با توجه به محدود بودن بازه ثبت‌نام، در مهلت تعیین‌شده نسبت به بررسی دفترچه و انتخاب رشته اقدام کنند.