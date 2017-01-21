رئیس رژیم صهیونیستی ترامپ را به «قدس» دعوت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستیِ تایمز آو اسرائیل، «رووین ریولین» رئیس رژیم اشغالگر قدس پس از تبریک به «دونالد ترامپ» به مناسبت آغاز دوران ریاست جمهوری وی، از او دعوت کرد تا به سرزمین های اشغالی سفر کند.

رئیس رژیم صهیونیستی امروز عصر با ارسال نامه ای به ترامپ، ضمن تبریک، رسماً از وی برای سفر به بیت المقدس دعوت کرد.

در متن این نامه آمده است: آقای رئیس جمهور، به عنوان دوست دیرینه ما، تو اکنون به عنوان رئیس جمهورِ آمریکا مهم ترین و نزدیک ترین متحد ما هستی.

بر این اساس، «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی در این نامه ترامپ را به جای «تل آویو» به بیت المقدس دعوت کرده است؛ اقدامی که در راستای وعده ترامپ در کارزار انتخاباتی وی برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به «قدس» تلقی می شود.

گفتنی است، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته و پس از نشست وزرای خارجه این اتحادیه در «بروکسل» در اظهاراتی از مخالفت کشورهای اروپائی با طرح «دونالد ترامپ» برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس خبر داد و درباره تشدید تنش ها در جهان عرب درصورت این اقدام ترامپ به وی هشدار داده بود.