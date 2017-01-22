افزوده شدن قابلیت رانندگی خودکار به تمامی خودروهای «تسلا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این شرکت پیش از این از سخت افزارهای نسل دوم رانندگی خودکار در تولیدات خود استفاده کرده بود. با به روزرسانی های انجام شده قابلیت های امنیتی این خودروها هم افزایش می یابد تا از وقوع هرگونه سانحه برای سرنشینان اتومبیل های یاد شده جلوگیری شود.

عرضه و نصب این نرم افزار به طور کاملا خودکار صورت می گیرد و مالکان خودروها نباید برای طی شدن این فرایند کار خاصی انجام دهند.

برای ارتقای نحوه استفاده از این خودروها برخی مالکان خودروهای تسلا باید برای تنظیم دوربین های این اتومبیل ها اقدام کنند. به روزرسانی مذکور هدایت خودکار خودروهای مذکور را در شرایط مختلف ممکن می کند.

این اقدام شرکت تسلا تحولی اساسی در زمینه ساخت خودروهای خودران محسوب می شود. خودروهای مذکور با سیستم های خودکار آگاهی از وضعیت ترافیکی یا TACC سازگاری دارند. این سیستم موجب می شود تا سرعت خودروها بر مبنای سرعت اتومبیل جلویی تنظیم شود و بر همان اساس افزایش یا کاهش یابد.

سیستم دیگری که بر روی خودروهای یاد شده نصب شده FCW نام دارد که مانع برخورد خودروها با موانع مختلف می شود. تنها نقطه ضعف این خودروها عدم تجهیز آنها به سیستم ترمز خودکار است که در صورت وقوع مشکل ناگهانی خودرو را متوقف می کند. سیستم خودروی مذکور تنها به کاربران هشدار می دهد و وظیفه فشردن پدال ترمز بر عهده خود آنها خواهد بود.