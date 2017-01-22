چتر جبهه مردمی برای نخبگان/نیازمند دولت قدرتمند و یکپارچه هستیم

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع دانشگاهیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: گردهمایی حامیان دانشگاهی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را باید به فال نیک گرفت.

وی افزود: حضور فعال دانشگاهیان در عرصه های سیاسی و سرنوشت ساز کشور و اینکه این قشر می تواند بعنوان یک قشر جریان ساز و نخبه تاثیرگزاری زیادی داشته باشد، اهمیت دارد. امیدواریم جبهه مردمی بتواند به اهدافی که برای آن ترسیم شده است برسد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نقش دانشگاهیان در موفقیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را به لحاظ دامنه نفوذ در اقشار مختلف، تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: در انتخابات و امورات مهم کشور مردم معمولا به نخبگان مراجعه می کنند و نظر آنها را می گیرند. بخش زیادی از نخبگان در درون دانشگاهها قرار دارند.

زاهدی ادامه داد: از قدیم تشکل های مختلف دانشگاهی و اساتید وجود داشته اما اینکه همه دور هم جمع شوند و زیر چتر گسترده تری به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمع شوند برای اولین بار است که اتفاق می افتد و آن را به فال نیک می گیریم.

وی با بیان اینکه برای پویایی حرکت دانشگاهیان اقدامات خوبی طراحی شده است، افزود: شرایط حاکم بر کشور و منطقه و جهان باعث شکل گیری جبهه مردمی شده است. در کشور واقعا مشکلات و بحران های جدی وجود دارد و بحث های اقتصادی، معیشتی، فساد مالی، رانت خواری و بی بهره بودن مردم از برجام اهمیت دارد.

وزیر اسبق علوم با تاکید بر اینکه زندگی مردم سخت تر شده است، گفت: شرایط منطقه، خاور دور و مباحث بین المللی ناشی از انتخابات آمریکا مسائلی است که ایجاب می کند یک دولت قدرتمند، یکپارچه و متحد با یک تیم کاری قوی حضور داشته باشند تا بتوانند هم تاثیر جدی بگذارند و هم بحران های جدی مثل بیکاری، کیفیت معیشیتی مردم و مباحث فرهنگی را حل کنند.

وی تصریح کرد: مشکلات موجود باعث شده است که جبهه مردمی نیروهای انقلابی اسلامی به صحنه بیاید و باتوان زیاد مردمی و نیروهای انقلابی، کارآمد و متخصصی که دارد بتواند بر مشکلات چیره شود.