رسول حق‌شناس که قرار است با حضور افراد مبتلا به سندرم دان در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ۳ اثر نمایشی را به صحنه ببرد درباره این آثار نمایشی و فعالیت ها به خبرنگار مهر گفت: من سال‌هاست که با افراد سندرم دان تئاتر درمانی کار می کنم. من خیلی مایل نیستم که بگویم افراد «مبتلا به سندرم دان» بلکه به جای واژه «مبتلا» از واژه «با» استفاده می کنم. امسال با این گروه، ۲ نمایش در بخش صحنه ای و یک نمایش در بخش تئاتر خیابانی جشنواره داریم.

وی افزود: این اولین گروه در جهان است که متشکل از افراد با سندرم دان است و در بخش تئاتر خیابانی فعالیت می کند.

حق شناس با اشاره به حضور کانون خیریه سندرم دان ایران به عنوان تهیه کننده آثار این گروه، اظهار کرد: با اعضای این گروه نمایش های «افسانه ننه ماهی» و «چترهای سپید» را در بخش صحنه ای جشنواره و نمایش «افسانه دشت بی باران» را در بخش تئاتر خیابانی جشنواره اجرا می کنیم.

وی با اشاره به حضور گروه افراد با سندرم دان در سه دوره از جشنواره تئاتر فجر و همچنین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و برگزیده شدن اثری از این گروه در سال ۲۰۱۲ در جشنواره ای در کشور هند، گفت: سه نمایش «افسانه ننه ماهی»، «چترهای سپید» و «افسانه دشت بی باران» بر اساس قصه های فولکلوریک ایرانی شکل گرفته است.

حق شناس با بیان اینکه تئاتر معلولان و تئاتر درمانی با هم متفاوت هستند، یادآور شد: در تئاتر معلولان جای بازیگر معمول از بازیگر معلول استفاده و روی یک نمایشنامه ایرانی یا خارجی کار می شود اما در تئاتر درمانی متنی از پیش نوشته نشده بر اساس تکنیک های تئاتر درمانی پیش می رود و در نهایت می بینیم که تکنیک ها با کدام نمایشنامه همخوانی دارد و آن اثر را انتخاب می کنیم. در اصل هدف ما اجرای نمایش نبوده است.

وی با اشاره به حضور ۱۵ فرد با سندرم دان در اجرای این سه نمایش در جشنواره بین المللی تئاتر فجر، درباره تأثیر تئاتر درمانی و اجرای تئاتر خیابانی در جشنواره روی افرادی که در این اثر به ایفای نقش می پردازند، توضیح داد: با اجرای یک تئاتر خیابانی با حضور افراد با سندرم دان اولا توانایی این افراد را به مخاطبان نشان می دهیم که چگونه در میان سر و صدا و رفت و آمدها، ۲۰ دقیقه با تمرکز اثر را اجرا می کنند. همچنین اجرای این اثر باعث بالا رفتن اعتماد به نفس این افراد می شود و جامعه نیز نگاه توانمندگونه ای به آنها خواهد داشت.

حق شناس در پایان تأکید کرد: دغدغه اصلی من در حوزه تئاتر درمانی، بحث آموزش است. افرادی که در این زمینه متخصص هستند به تعداد انگشتان یک دست نمی رسند. من حاضرم در سراسر ایران با برگزاری کارگاه های آموزشی چند روزه به آموزش علاقه مندان به حوزه تئاتر درمانی بپردازم.

آیدا عادل پور، حسین شکوری، مجید اقتداری، آذین بهرامی، احسان فعلی، کیارش میرزازادی، فرداد لولویی، امین جهانگیری، امین جهان عراقی، حسین روضه خوان، علی زارعی، فاطمه درگاهی، تقی اخوان، امین شعبانی، نیما نرسی، یاشار نظیف کار، کیانا حق شناس، علی اصغر حق شناس، طراح صحنه و لباس سمیه کیادربندسری، عکاس و طراح پوستر مینا شجاع و موسیقی علی رضا بازیگران و عوامل اجرای نمایش «افسانه دشت بی باران»، «افسنه ننه ماهی» و «چترهای سپید» هستند.

نمایش «افسانه دشت بی باران» روزهای ۴، ۸ و ۱۱ بهمن ماه به ترتیب در فضای باز خانه هنرمندان ایران و محوطه باز مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. نمایش های «چترهای سپید» و «افسانه ننه ماهی» هم روزهای ۸، ۹ و ۱۰ بهمن ماه در تماشاخانه مشایخی اجرا می شوند.