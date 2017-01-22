پیشنهاد برانکو برای نکشیدن سیگار و قلیان/واکنش به حضور در تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با گسترش فولاد که بعدازظهر امروز در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد، گفت: یکبار دیگر فاجعه ای که در ساختمان پلاسکو رخ داد را به مردم ایران و خانواده شهدا تسلیت می گویم. افرادی در شغلی مقدس جان خود را از دست داده اند که صادقانه تسلیت عرض می کنم.

وی افزود: گسترش فولاد تیمی است که مقابل آن به سختی می شود بازی کرد. ما دیدار دشواری با آنها داریم. گسترش در هشت بازی خارج از خانه، در هفت بازی به تساوی رسیده و یک برد به دست آورده. آنها بازی را خارج از خانه خوب سازماندهی می کنند.

سرمربی پرسپولیس یادآور شد: ترکیب تیم گسترش عالی است و احتمالا بازیکنانی هم که با این تیم مشکل داشتند، به ترکیب‌شان برگشته اند. ما می دانیم که کار سختی پیش رو داریم اما باز هم مثل همیشه تکرار می کنم ایده پرسپولیس بدون هیچ گزینه دیگر، در کنار کمک هواداران پیروزی و اصرار بر برد است.

برانکو خاطرنشان کرد: برد مقابل فولاد اهواز در صورتی ارزشمند و تکمیل می شود که بتوانیم در این بازی به برتری برسیم.

وی در خصوص جایگزین محسن مسلمان در ترکیب پرسپولیس برای این بازی و احتمال بازی رامین رضائیان، تاکید کرد: اگر از رامین نمی پرسیدید تعجب می کردم! ایشان هم در رقابت برای ترکیب اصلی هست. رامین ۲۰ روز تمرین نداشته است. مسلمان بازیکن استاندارد و فیکس ماست ولی برای نبودش راه حل پیدا می کنیم.

برانکو در خصوص بازیکنان دو اخطاره پرسپولیس تصریح کرد: ما هیچ حسابگری و محافظه کاری نداریم و تمام سه امتیازها برایمان مهم است.

سرمربی پرسپولیس درباره شایعه جدایی بازیکنان اوکراینی تاکید کرد: اینها هنوز بازیکنان ما هستند و در روزهای آینده خواهیم دید چه پیش می آید.

برانکو یادآور شد: بازیکنانی که می خواستیم تا الان جذب کرده ایم و آنها خوب با تیم هماهنگ شده اند. کیفیت این بازیکنان جای سئوال ندارد. انتظار دارم آنها روز به روز بهتر شوند. رفیعی و نریمان جهان خدمت زیادی به فوتبال ایران کرده اند و امیدوارم در کنار ما خدمت بیشتری هم داشته باشند.

وی درباره غیبت مسلمان و اینکه آیا تاکتیک تیمی اش را با توجه به اینکه سال گذشته اعلام کرده بود گسترش از پرسپولیس بهتر بوده است، تغییر می دهد؟ گفت: من با نظر شما موافق نیستم که گسترش سال قبل در تهران از ما بهتر بود. آنها خوب بودند و بازی سختی بود ولی ما این تیم را شکست دادیم. می دانیم کار آسانی نداریم.

برانکو درباره جذب محمد عباس زاده و اینکه این بازیکن اظهار تمایل کرده است به پرسپولیس بیاید، گفت: این بازیکن را می شناسم. به نظر ایشان که دوست دارد به پرسپولیس بیاید احترام می گذارم ولی در کنار او بازیکنان زیادی هستند که دوست دارند به پرسپولیس بیایند. عباس زاده قبلا در پرسپولیس بوده ولی در حال حاضر طارمی علیپور و امیری بهتر از عباس زاده هستند.

وی در خصوص عملکرد ماهینی در دفاع چپ و محرمی در دفاع راست گفت: نظری درباره عملکرد بازیکنان نمی دهم. این مسائل را در رختکن و به خود بازیکنان می گویم. بله شاید محرمی یک غافلگیری مثبت بود ولی برای من چیز شگفت آوری نبود چون به توانایی اش واقف هستم. او روز به روز هم بهتر می شود. محرمی هنوز دارد پیشرفت می کند و در خدمت تیم خواهد بود.

سرمربی پرسپولیس درباره حضور بازیکنان سیگاری و قلیانی در لیگ برتر تاکید کرد: در چارچوب باشگاه پرسپولیس در این دو سال احدی را ندیده ام که سیگار بکشد. حالا اگر کسی در خانه اش سیگار می کشد را نمی دانم. راحت‌ترین کار این است که مصرف و فروش مواد دخانیات را ممنوع کنند و هیچکس نکشد. در اروپا هم یک اقدام بزرگ در این زمینه شروع شده است. اینها مسائلی است که با آموزش و فرهنگسازی برطرف می شود. داستان مواد مخدر جداست و در همه دنیا ممنوع است. این اتفاق بدی است که تمام دنیا با آن مبارزه می کنند.

برانکو درباره اینکه روز گذشته در یکی از سایتهای کُروات اعلام شده بود بندی در قرارداد برانکو وجود دارد که در صورت جدایی از پرسپولیس می تواند سرمربی تیم ملی شود، گفت: نه چنین بندی در قرارداد من وجود ندارد. چه کسی می تواند تضمین کند یک نفر از یک باشگاه سرمربی تیم ملی شود. اصلا نمی دانم کدام سایت این مطلب را منتشر کرده است؟ من با پرسپولیس یکسال و نیم دیگر قرارداد دارم. نمی دانم مشکل کجاست که این موضوع مدام تکرار می شود. من را با این سئوال ناامید کردید.