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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

حواشی بازی ماشین سازی - صبا

ادای احترام ماشین سازان به آتش نشانان شهید

ادای احترام ماشین سازان به آتش نشانان شهید

تبریز - کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به مقام آتش نشانان شهید حادثه ساختمان پلاسکو تهران ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و صبای قم از چارچوب بازی های هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۴ در ورزشگاه یادگار امام تبریز اغاز شده است.

قبل از شروع مسابقه از سوی باشگاه ماشین سازی تبریز برنامه ویژه ای برای تجلیل از مقام آتش نشانان تدارک دیده شده بود.

کادر فنی و بازیکنان ماشین سازی هم با اهدای شاخه های گل به مقام آتش نشانان شهید ادای احترام کردند.

کمتر از یکصد تماشاگر از این بازی وسط هفته استقبال کرده اند که همه آنها را هواداران تیم ماشین سازی تشکیل می دهند.

حنیف عمران دقیقه ۱۱ اولین کارت زرد بازی را گرفت. بازی تا دقیقه ۷۵ با نتیجه بدون گل مساوی درجریان است.

کد مطلب 3884358

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