تحریم موادمحترقه توسط کودکان/شمع هایی که از اندوه مردم حکایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه ریزش ساختمان پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان شجاع و دلاور سبب شد تا مردم ایران اسلامی عزادار شوند.

مردم ایران اسلامی پس از این حادثه بیش از هر زمان دیگری با سختی کار آتش نشانان و شجاعت و دلاورمردی های آنان در حوادث مختلف به منظور نجات جان انسان ها آشنا شدند.

برنامه های مختلفی همزمان با وقوع حادثه پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان در استان تهران در حال برگزاری است که قدرشناسی مردم این استان را نشان می دهد.

حادثه ای که ارزش کار آتش نشانان را دوچندان کرد

مراسم و برنامه های ویژه ای در شهرستان ورامین به منظور تقدیر و تجلیل از آتش نشانان این شهرستان در حال برگزاری است.

جمعی از مردم، مسئولان و دانش آموزان شهرستان ورامین با حضور در ساختمان آتش نشانی این شهرستان در بلوار شهید باهنر، از تلاش های آتش نشانان برای نجات جان انسان ها تقدیر و با تقدیم شاخه های گل، زحمات آنان را گرامی داشتند.

مراسم و برنامه های ویژه ای در شهرستان ورامین به منظور تقدیر و تجلیل از آتش نشانان این شهرستان در حال برگزاری است

مراسم پرفیض زیارت عاشورا به یاد شهدای آتش نشان و شهیدان حادثه ریزش ساختمان پلاسکو با حضور علی حیدریان شهردار و جمعی از مسئولان شهری در آتش نشانی ورامین برگزار شد.

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش نشانان همواره از جان خود می گذرند تا جان انسان های دیگر را نجات دهند.

شهیدی که مایه افتخار شهرستان پاکدشت شد

وی افزود: حادثه پلاسکو سبب شد تا مردم ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگر با فداکاری و رشادت های آتش نشانان که در سخت ترین شرایط به وظیفه خود عمل می کنند، آشنا شوند.

حیدریان ادامه داد: شهدای آتش نشان که مظلومانه در حادثه پلاسکو جان خود را از دست دادند، برای همیشه در ذهن و یاد مردم ایران اسلامی زنده خواهند ماند و ملت ایران هیچگاه فداکاری های این شهدا را فراموش نمی کنند.

شهرستان پاکدشت پس از حادثه ریزش ساختمان پلاسکو حال و هوای دیگر دارد، چرا که یکی از شهدای این حادثه متعلق به این شهرستان است

در این میان شهرستان پاکدشت پس از حادثه ریزش ساختمان پلاسکو حال و هوای دیگر دارد، چرا که یکی از شهدای این حادثه متعلق به این شهرستان است.

شهید بهنام میرزاخانی در اوج جوانی و در حالی که آرزوی دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت را در ذهن داشت، برای نجات جان مردم به دیداد حق شتافت و امروز مردم ایران اسلامی از این شهید بزرگوار تجلیل می کنند.

طی روزهای اخیر منزل شهید میرزاخانی محل حضور مسئولان شهرستانی و مردم متدین و همیشه در صحنه شهرستان پاکدشت است که با نثار گل و قرائت فاتحه، از دلاورمردی های این شهید گرانقدر تجلیل می کنند.

حادثه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی را اندوهگین کرد

فرماندار شهرستان پاکدشت نیز در دیدار با خانواده شهید میرزاخانی با تسلیت شهادت تعدادی از آتش نشانان در حادثه پلاسکو اظهار داشت: ملت ایران قدردان تلاش های آتش نشانان هستند که با تمام توان برای حراست از جان انسان ها تلاش می کنند.

حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه پاکدشت نیز با تسلیت شهادت شهید میرزاخانی اظهار داشت: شهادت شهدای آتش نشان موجب ناراحتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران شد.

در شهرستان بهارستان نیز حجت الاسلام صفایی امام جمعه و جمعی از مسئولان با حضور در ایستگاه آتش نشانی شهر گلستان، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای حادثه پلاسکو، از تلاش های آتش نشانان این شهرستان تقدیر کردند.

حضور دانش آموزان با شاخه های گل در میان آتش نشانان

دانش آموزان شهرستان های پیشوا و شهریار نیز طی روزهای اخیر در ساختمان آتش نشانی این شهر حاضر شده و با آتش نشانان مستقر در این ساختمان ابراز همدردی کردند.

همچنین جمعی از مردم استان تهران نیز به یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو در محل های نزدیک به آتش نشانی محل سکونت خود شمع روشن کردند.

حاضران در این مراسم اعلام داشتند که یاد و خاطره شهدای آتش نشان هیچگاه از اذهان ملت ایران بیرون نخواهد رفت.

جمعی از دانش آموزان نیز با امضای عهدنامه ای اعلام کردند که در چهارشنبه آخر سال، استفاده از مواد محترقه را تحریم خواهند کرد.

همچنین تعدادی از ورزشکاران و هنرمندان استان تهران نیز با حضور در مراکز آتش نشانی و انتشار مطالب مختلف، از نقش آتش نشانان در نجات جان انسان ها تجلیل کردند.