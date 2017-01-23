پذیرش۳۵۰ کارگر پلاسکو برای دریافت بیمه بیکاری

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین آمار مراجعه کارگران ساختمان پلاسکو برای دریافت بیمه بیکاری گفت: دیروز همراه با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پنج ایستگاه پذیرش متقاضیان استفاده از حمایت های بیمه ای کارگران ساختمان پلاسکو واقع در خیابان سرهنگ سخایی تقاطع ۳۰ تیر بازدید به عمل آمد.

وی با اشاره به استقرار ۵ ایستگاه پذیرش تقاضای برقراری بیمه بیکاری از روز شنبه در محل مذکور گفت: به دلیل ازدحام مراجعه کنندگان از روز گذشته ۲ ایستگاه دیگر نیز به ایستگاه های موجود اضافه شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با بیان اینکه پذیرش متقاضیان استفاده از حمایت های بیمه ای از روز شنبه آغاز شد افزود: طی دو روز گذشته ۳۵۰ نفر از کارگران ساختمان پلاسکو برای برقراری بیمه بیکاری پذیرش شدند که این تعداد در روز نخست(شنبه) ۱۰۰ نفر و در روز گذشته نیز ۲۵۰ نفر بود.

شاکرمی با بیان اینکه بیمه بیکاری این افراد از روز حادثه برقرار می شود افزود: از هفته آینده پذیرش شدگان بر اساس کدرهگیری که به آنها داده شده است به سازمان تامین اجتماعی معرفی می شوند.

وی همچنین درباره نگرانی کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر پلاسکو مبنی بر اینکه مشمول برقراری بیمه بیکاری نمی‌شوند، گفت: این واحدهای تجاری جزو کارگاه محسوب نمی شوند بلکه واحدهای صنفی هستند؛ علاوه بر این بر اساس تبصره (۲) ماده دو قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به علت بروز «حوادث قهریه و غیرمترقبه» از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش سوزی و... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران ادامه داد: بنابراین تمام کارگران ساختمان پلاسکو حتی در صورت اشتغال در واحدهای زیر ۱۰ نفر مشمول بیمه بیکاری می‌شوند اما مشروط بر اینکه حداقل یک روز سابقه بیمه‌ای داشته باشند.

بر اساس این گزارش، مشمولان دریافت بیمه بیکاری ناشی از حادثه ساختمان پلاسکو در هنگام مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت امکان مدارک اصل شناسنامه و تصویر آن، اصل کارت ملی و تصویر آن، دفترچه بیمه یا شماره بیمه و عکس به همراه داشته باشند.

لازم به ذکر است، شماره تلفن های ۶۶۷۴۹۷۵۸ و ۶۶۷۴۹۷۵۹ آماده پاسخگویی و راهنمایی در خصوص بیمه بیکاری کارگران حادثه دیده ساختمان پلاسکو است. همچنین مشمولان می توانند در صورت بروز هر گونه مشکل در روند تشکیل پرونده و برقراری مقرری بیمه بیکاری با تلفن های ۶۴۴۹۲۸۰۱ و ۶۴۴۹۲۳۱۲ ستاد مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس بگیرند.