۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

دبیر کمیته آوار برداری ساختمان پلاسکو خبر داد؛

هشت هزار تن آوار از پلاسکو خارج شده است

دبیر کمیته آوار برداری ساختمان پلاسکو با اعلام اینکه تاکنون ۸ هزار تن آوار از محل حادثه پلاسکو تخلیه شده است اعلام کرد: در حال حاضر امکان کار برای «بیل مکانیکی ۸۰۰» فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری ضمن اعلام این خبر گفت: کلیه خودروهای و تجهیزات پسماند از روز پنج شنبه در سطح تهران در اختیار عملیات آوار برداری قرار گرفتند و از آنجا که سازمان پسماند مسئولیت آواربرداری را برعهده دارد برای  تسریع در کار، به هر میزان تجهیزات نیاز باشد بلافاصله بکار گرفته می شود.

وی  اظهار کرد: درحال حاضر تجهیزات و ماشین آلات سنگین، بیل مکانیکی،  لودر، جرثقیل، قیجی، گرپ و تانکر سوخت در محل مهیا شده است و تیم تعمیرات و نگهداری نیز مستقر هستند.

 دبیر کمیته آوار برداری ساختمان پلاسکو  اعلام کرد: تمامی نیروهای  پسماند ساختمانی و عمرانی، خدمات شهری  و نیز امور خودروی در کمیته آوار برداری  فعالیت خود را دنبال  می‌کنند.

نورا حسینی

