هشت هزار تن آوار از پلاسکو خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری ضمن اعلام این خبر گفت: کلیه خودروهای و تجهیزات پسماند از روز پنج شنبه در سطح تهران در اختیار عملیات آوار برداری قرار گرفتند و از آنجا که سازمان پسماند مسئولیت آواربرداری را برعهده دارد برای تسریع در کار، به هر میزان تجهیزات نیاز باشد بلافاصله بکار گرفته می شود.

وی اظهار کرد: درحال حاضر تجهیزات و ماشین آلات سنگین، بیل مکانیکی، لودر، جرثقیل، قیجی، گرپ و تانکر سوخت در محل مهیا شده است و تیم تعمیرات و نگهداری نیز مستقر هستند.

دبیر کمیته آوار برداری ساختمان پلاسکو اعلام کرد: تمامی نیروهای پسماند ساختمانی و عمرانی، خدمات شهری و نیز امور خودروی در کمیته آوار برداری فعالیت خود را دنبال می‌کنند.