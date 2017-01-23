آخرین وضعیت پرداخت خسارت به پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در نشست خود با خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین اطلاعات ٢١٠ واحد از ساختمان پلاسکو دارای بیمه‌نامه بودند و ١٤ شرکت بیمه درگیر این موضوع هستند؛ ٣٥ درصد از ٦٠٠ واحد دارای بیمه نامه بودند.

وی گفت: آتش نشانان نیز پوششهای لازم بیمه عمر و حادثه را داشته‌اند؛ سازمان آتش نشانی نیز بیمه‌نامه مسئولیت دارد و در صورت احراز مسئولیت براساس قانون این بیمه نامه قابل پرداخت است.

وی تصریح کرد: اگر کسبه ای از ساختمان پلاسکو اکنون به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه اتش سوزی مراجعه کنند شرکتها خودداری می کنند چرا که ریسک اکنون بسیار بالا است.

زورمان به خودروسازان در فروش اجباری بیمه نمی‌رسد

همتی در خصوص فروش بیمه های اجباری از سوی خودروسازان گفت: خودروسازان در گذشته شرکت های بیمه را مکلف می کردند تا ۱۷.۵ درصد از حق بیمه ای که بابت فروش خودروها با بیمه اجباری از مردم دریافت می کردند را به حساب خودروسازان واریز کنند که از ابتدای امسال ما جلوی این فرآیند را گرفتیم و به خودروسازان تاکید کردیم که این روش را متوقف کرده و به شرکت های بیمه نیز هشدار دادیم تا با این روش ادامه فعالیت ندهند.

وی تصریح کرد: متاسفانه زورمان به شرکت های خودروساز نمی رسد در حالی که اعتقاد ما بر این است که اگر قرار است مردم تخفیفی بر روی خرید بیمه نامه نقدی در هنگام خرید خودرو داشته باشند، یا اینکه وجه بیمه را به صورت اقساط بپردازند این کار به صورت مستقیم صورت گیرد و شرکت های خودروساز نفع آن را نبرند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه د اد: تمام اینها در شرایط است که خودروسازان مبالغ شرکت های بیمه را با تاخیر دو تا سه ماهه و حتی به صورت قسطی پرداخت می کنند که این امر هم منجر به نفع آنها و عدم انتفاع خریداران خودرو می شود.

وی با بیان اینکه البته بیمه مرکزی زورش به خودروسازان می رسد اما به افرادی که واسطه بین خودروسازان و شرکت های بیمه هستند در این خصوص نرسیده، خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان سخن از این می گویند که بدون بیمه خودروها شماره گذاری نمی‌شود ما بیمه نامه ای خاص و یک هفته ای برای آنها طراحی خواهیم کرد تا فروش خودرو صفر کیلومتر فقط با این بیمه نامه یک هفته ای صورت گیرد و پس از اتمام آن خریدار مکلف باشد به انتخاب خود خودرو را بیمه نماید.

افزایش خرید بیمه نامه های آتش سوزی پس از حادثه پلاسکو

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم پس از حادثه پلاسکو مراجعات زیادی به شرکت های بیمه برای خرید بیمه آتش سوزی داشتند، گفت: البته مردم ایران کاملا احساسی بوده و پس از مدتی حادثه پلاسکو را فراموش خواهند کرد اما در این مقطع چند روزه خرید بیمه نامه های آتش سوزی با افزایش مواجه شده است.

اگر پلاسکو حادثه ای ملی نبود، بیمه ها را جریمه می کردیم

همتی با بیان اینکه ابعاد حادثه پلاسکو بسیار فراتر از ریزش یک ساختمان تجاری بود، تصریح کرد: به همین دلیل ملاحظاتی در خصوص ابعاد پوشش ریسک بیمه ای آن لحاظ شده است. این در شرایطی است که ریسک بیمه ای این ساختمان قدیمی بسیار بالا بوده و شرکت های بیمه نباید زیربار چنین ریسکی می رفتند.

وی اظهار داشت: اگر ابعاد ملی در این پروژه حاکم نبود حتما باید شرکت های بیمه را بابت این پوشش ریسک جریمه می کردیم.

وزارت اقتصاد در نظارت بر حقوق ها بسیار سخت گیر است

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده حقوق های نجومی از بیمه مرکزی آغاز شد، خاطرنشان کرد: اگرچه حقوق های نجومی از بیمه مرکزی شروع شد، اما بگذارید در حاشیه بماند؛ چراکه حقوق بسیاری از مدیران بسیار کاهش یافته و دولت مقررات جدی در این زمینه لحاظ کرده است.

همتی افزود: دولت یازدهم مقررات سفت و سختی برای پرداخت حقوق به مدیران لحاظ کرده و هر سه ماه یکبار در این زمینه گزارش می گیرد.

وی اظهار داشت: وزارت اقتصاد به صورت کاملا جدی حقوق های مدیران را کنترل می کند تا تخلفی صورت نگیرد.

خرید سهام شرکت های بیمه از سوی خارجی ها

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از مذاکرات برخی بیمه های خارجی برای خرید سهام شرکت های بیمه ایرانی خبر داد و گفت: جزئیات آن را به صورت کامل می دانم و حتی شرکت بیمه خارجی و شرکت بیمه ایرانی را هم می شناسم اما چون مذاکرات هنوز نهایی نشده نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.

با توسعه نمایندگی ها و کارگزاران بیمه مشکلی نداریم

همتی خاطرنشان کرد بنده جزو افرادی هستم که موافق رقابت آزاد میان شرکت های بیمه ای بوده و اعتقاد به گسترش نمایندگی ها و کارگزاران صنعت بیمه دارم، اما باید به این نکته هم توجه داشت که برخی شرکت های بیمه متناسب با ظرفیت خود نماینده نمی پذیرند و همین امر مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: هر شرکت بیمه باید متناسب با میزان توانایی و ریسک خود نمایندگی داشته باشد تا مشکلی که بر روی شرکت بیمه توسعه بروز کرد، دیگر تکرار نشود.

بیمه ها راجع به زلزله تهران آمادگی ندارند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: راجع به وقوع زلزله تهران هیچ مجموعه ای آمادگی کامل ندارد و بیمه ها هم از آن مستثنی نیستند، البته خوشبختانه قانون صندوق حوادث طبیعی به تصویب رسیده که یک انقلاب در صنعت بیمه به شمار می رود اما شورای نگهبان چند مورد اشکال بر روی این قانون داشته که در حال برطرف شدن است.

همتی ادامه داد: به نظر می رسد تصویب نهایی این قانون پس از رفع مشکلات در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و به نظر می رسد بعد از بودجه نوبت به این موضوع باشد.

وی افزود: زلزله اکنون یکی از متعلقات بیمه آتش سوزی است و راجع به آن پوشش بیمه ای کافی وجود ندارد.

توانگری مالی بیمه ها

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: موضوع توانگری در مورد بیمه های خصوصی مصداق دارد و مردم در مورد بیمه ایران که یک شرکت دولتی است نباید نگران باشند البته این موضوع به مفهوم آن نیست که توانگری بیمه ایران را نادیده بگیریم.

همتی اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای عالی بیمه موضوع توانگری بیمه ایران مطرح و قرار بر این شد که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد، اما میان انباشته بیمه ایران به خاطر وضعیت سنوات سال های قبل این شرکت است.