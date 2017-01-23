مدیرکل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، علیرضا حاجیانزاده در این حکم به تعهد، شایستگی و سوابق باقرزاده اشاره و وی را به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش کانون، منصوب کرده است.
وی در ادامه تاکید کرده است که با بهرهمندی از مشارکت و همفکری صاحبنظران و کارشناسان، نسبت به کیفیت بخشی آموزش مربیان، کارشناسان و مدیران و طراحی و اجرای پژوهشهای مورد نیاز و کاربردی کانون اهتمام شود.
بر اساس این خبر، رضا قمرزاده معاون فرهنگی کانون در مراسم معارفه باقرزاده گفت: واحد آموزش و پژوهش کانون باید برای هر واحد کانون کارگروه تخصصی و علمی برپا کند و با یک برنامهریزی منسجمتر با همه واحدهای کانون در تعامل باشد.
معاون فرهنگی کانون با بیان این که این واحد باید پیشینه پژوهشی همه جشنوارهها و برنامههای کانون را داشته باشد به نقش پژوهش در فرآیند آموزش اشاره کرد و گفت: آموزش باید محصول پژوهش و مبتنی بر آن باشد.
وی با اشاره به نشریه «روشنان پژوهش» و انتشار دوباره آن گفت: این نشریه باید بیانگر تمامی خروجیهای کانون و نیازمندیهای کودکان و نوجوانان بوده و رویکرد سیستمی نسبت به پژوهش داشته باشد.
اصغر باقرزاده مدیرکل جدید آموزش و پژوهش کانون نیز در این نشست گفت: شناسایی و ارتقای توانمندیهای همکاران و بهرهگیری از آنان از مهمترین اولویتهای کاری این مدیریت خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان گفت: همه دورههای آموزشی ثبت شده و به مستندهای تصویری و صوتی تبدیل خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پژوهش موضوع پایداری نوجوانان در کتابخانههای کانون را سرفصل پژوهشهای این واحد عنوان کرد و خواستار مستندسازی پژوهشها و به اشتراکگذاری دانش و کاربردی کردن پژوهشها در کانون شد.
باقرزاده تصریح کرد: کارهای پژوهشی کانون باید توسعه یافته و بنیادی شود و پژوهشهای مرتبط با بخشهای مختلف کانون ارزشیابی شود.
وی افزود: از همکاران و مربیان پیشکسوت به عنوان مدرسان آموزش در دورههای آموزشی استفاده میشود.
تدوین شدن دانش ۵۱ ساله کانون، بازنگری برنامههای سال ۱۳۹۶، راهاندازی نشریه «روشنان پژوهش» و... از دیگر نکاتی بود که از سوی مدیرکل آموزش و پژوهش کانون در این نشست مطرح شد.
همچنین در این نشست از نرگس شیخ سفلی به عنوان معاون مدیرکل آموزش و پژوهش تقدیر شد و لوح قدردانی از سوی معاون فرهنگی کانون به وی اهدا شد.
باقرزاده دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت آموزشی و دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه تهران است که مدیریت ارتباطات و ارزشیابی آموزشی اداره کل آموزش صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مدیر روابط عمومی معاونت پرورشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش و مدیر روابط عمومی و مشاور اجرایی عمومی شبکه قرآن و معارف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در سابقه فعالیتی خود دارد.
در پایان این مراسم معاون فرهنگی کانون، حکم انتصاب مدیرکل جدید را از سوی مدیرعامل به وی اعطا کرد.
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