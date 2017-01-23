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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

انتصاب مدیر تولید و فنی شبکه تلویزیونی «شما»

انتصاب مدیر تولید و فنی شبکه تلویزیونی «شما»

مدیر شبکه شما طی حکمی حامد فاتحی پولادی را به سمت مدیر تولید و فنی شبکه شما منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قاسمی مدیر شبکه شما طی حکمی حامد فاتحی پولادی رییس سابق قرارگاه عملیات رسانه ای بسیج صداوسیما را به عنوان مدیر تولید و فنی شبکه شما منصوب کرد.

در حکم قاسمی خطاب به فاتحی آمده است : با توجه به مراتب تعهد، تجربیات و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیر تولید و فنی شبکه شما منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این حکم با اشاره به اولویت های پیش رو در شبکه شما تصریح شده است: طراحی چابک و کارآمد، جذب و ارائه ایده ها و طرح های نو و متناسب با ماموریت های شبکه شما، بهره گیری از آخرین تجهیزات و فناوری ها در حوزه تولید و فنی و در راستای تحقق اهداف شبکه، با همکاری و تعامل با سایر مدیریت ها، از اولویت های پیش رو است.

برنامه ریزی و راهبری بیش از ده ها هزار ساعت ویژه برنامه زنده و تولیدی داخلی و برون مرزی در قرارگاه عملیات رسانه ای بسیج صداوسیما به عنوان واحدی مستقل از گروه تلویزیونی و پذیرفته شدن این مجموعه تخصصی رسانه ای در بین شبکه های سراسری در سال های اخیر و در دوره مسئولیتی وی شکل گرفت.

فاتحی به عنوان اولین رییس قرارگاه عملیات رسانه ای و مدیر تامین و پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی در بسیج صداوسیما خدمت کرد.

کد مطلب 3885182

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