سوری ها وحدت ملی رادنبال کنند/پیشنهاد ایران؛طرد اقدامات خشونت بار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه کشورمان در افتتاحیه کنفرانس آستانه که به منظور نشست معارضین و دولت سوریه در قزاقستان درحال برگزاری است عنوان کرد: دولت و معارضه سوریه می توانند با حمایت ابتکار سه جانبه گفت و گوهای خود را برای رسیدن به راه حل سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، فراگیر و شفاف بر اساس وحدت ملی و تمامیت ارضی آغاز کند و تا حصول نتیجه ادامه دهد.

متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب، غیرت عبدالرحمن اف، وزیر خارجه جمهوری قزاقستان

روسا و اعضای محترم هیاتهای شرکت کننده

خانم ها و آقایان

مایلم سخنانم را با سپاسگزاری از دولت و ملت بزرگ قزاقستان و قدردانی از مهمان نوازی گرم ایشان از هیاتهای شرکت کننده آغاز کنم. وقتی در قزاقستان، سرزمین زادگاه معلم ثانی فارابی حاضر می شویم، گویی به سرزمین خود وارد شده ایم و اقدام برادرانه دولت و ملت دوست قزاقستان در میزبانی این اجلاس را در راستای تعالیم عالیه اسلام در کمک به برادران خود می دانیم.

در حالی که ما در این نشست در آسایش نشسته ایم، مردان، زنان و کودکان سوریه با رنجها و مشکلات جنگ و تروریسم، آوارگی در وطن و آوارگی از وطن، ویرانی خانه و کاشانه خود دست و پنجه نرم می کنند و در بعضی از مناطق مانند دمشق حتی از آب آشامیدنی محروم شده اند.

من به عنوان یک ایرانی می توانم مصیبت آنها را درک کنم. ایران خود پیش از این نیز قربانی جنگی تحمیلی بوده است که صدها هزار شهید و زخمی و آواره بر جای گذاشت و تخریب گسترده مناطقی از کشور را در پی داشته است. همه اعضای هیات همراه من آن روزها را زیسته اند.

در جهان انسانی، تفاوت عقاید و اختلاف منافع امری طبیعی است، ولی جنگ زشت ترین مصداق چنین اختلافاتی است. هدف غائی ما در تلاش مشترک برای پایان دادن به رویارویی در سوریه می بایست توقف غیرقابل بازگشت مخاصمات باشد، به نحوی که به مردم سوریه امکان دهد به زندگی عادی که مانند هر ملت دیگری شایستگی اش را دارند بازگردند. سوری ها باید از دولتی دارای حاکمیت در سرزمینی یکپارچه و مرزهای امن برخوردار باشند.

تعیین سرنوشت، حق ذاتی همه ملت ها است و هیچ قدرت خارجی نباید و نمی تواند از اعمال این حق ممانعت به عمل آورد. ملت سوریه نیز از این قاعده مستنثنی نیست و باید به دور از هر فشار خارجی به اعمال حق خود بپردازد. کسانی که به خاطر منافع خود موجب طولانی شدن بحران سوریه می شوند مانع اعمال این حق هستند.

همکاران عزیز؛

امروز در آستانه گرد هم آمده ایم تا با بازبینی تلاشهایمان برای صلح و ترمیم نقائص روندهای گذشته، در چارچوب ابتکاری سه جانبه با مشارکت روسیه، ترکیه و ایران، به گفتگو میان دولت سوریه و گروههای مسلح معارضه سوری که به روند این مذاکرات پیوسته اند، برای نیل به راه حل سیاسی کمک کنیم.

برای تحقق این هدف، ضروری است نقشه راه روشنی داشته باشیم. در این جهت پیشنهاد مشخص ما این است که تمام شرکت کنندگان در این گفتگوها اقدامات خشونت بار را طرد و با تثبیت آتش بس و ترک انواع مخاصمات به این روند کمک کنند. ما باید از پیوستن گروه هایی که در نشست حضور ندارند به این فرایند، به شرط التزام ایشان به اصل عدم خشونت، استقبال کنیم.

جامعه بین الملل باید به تلاشها برای مهار انتقال غیرقانونی سلاح، کمکهای مالی و جنگجو به داخل سوریه که به گروههای تروریست امکان می دهد مردم سوریه را سرکوب و زنجیره هایی از برخوردهای مسلحانه را در گوشه و کنار سوریه آغاز کنند، بپیوندد. یک سازکار موثر برای آتش بس باید وجود داشته باشد و توسط ابتکار سه جانبه آستانه مستحکم شود تا آتش بسِ غیر قابل بازگشت و ترک مخاصمه تضمین گردد.

همزمان، تلاش برای رویارویی با داعش و النصره و گروههای تروریستی وابسته به آنها باید در دستور کار مشترک ما قرار گیرد.

دوستان عزیز؛

دولت و معارضین سوریه می توانند با حمایت ابتکار سه جانبه گفت و گوهای خود را برای رسیدن به راه حل سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، فراگیر و شفاف بر اساس وحدت ملی و تمامیت ارضی آغاز کند و تا حصول نتیجه ادامه دهد. ما امیدواریم با موفقیت این روند شاهد پایان هر چه سریع تر بحران سوریه باشیم.

هم زمان دوستان سوریه باید دست به دست یکدیگر دهند تا با رفع تحریمها و محاصره، کمک به بازسازی کشور و تسهیل بازگشت آزادانه آوارگان به خانه های خود، وضعیت وخیم انسانی در سوریه را به پایان رسانند.

تغییر از ذهن مردمان آغاز می شود. تنها مردود شمردن ایدئولوژی های افراطی که وحشی گری را به دروغ به نام دین توجیه می کنند توسط ما و مردم، زنجیره بدنهاد خشونت و تروریسم را می شکند. این امر بایستی با معرفی چهره مقدس و رحمانی ادیان الهی و از طریق گفتگوهای بینا فرهنگی بین همسایگان منطقه و کل جهان شروع شود.

همکاران گرامی؛

زمان کوتاه است و همان گونه که تاریخ نشان می دهد، نسلهای آینده ما را مسؤول اعمالمان خواهند دانست. باشد که صلح و سازندگی را برگزینیم.

وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ. (سوره المائده – 2) صدق الله العلی العظیم