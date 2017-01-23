ادامه نذر زیستی در پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی/اهدای ۲ تن علوفه

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ حیات وحش بی بدیل در استان اصفهان به طرح نذر زیستی اشاره و ابراز داشت: با توجه به خشکسالی شدید در سال جاری، حیوانات منطقه حیات وحش کلاه‌ قاضی، موته، عباس آباد و غیره با کمبود علوفه روبرو شدند و آهوان این مناطق به سمت مزارع اطراف سرازیر شدند.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از شکار این حیوانات حفاظت شده اقدام به خریداری علوفه کرد و در این میان مردم سرتاسر کشورمان نیز با اقدام به «نذر زیستی» به تامین علوفه این حیوانات کمک کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه به تازگی نیز دو تن علوفه توسط یک شرکت کشت و دام به ارزش دو میلیون و ششصد هزار تومان به پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان اهداء شده است، بیان داشت: پارک ملی کلاه قاضی با مساحتی حدود ۵۰ هزار هکتار در منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده است و از مهم‌ترین مناطق زیستی استان به شمار می‌رود که دارای تنوع خوبی از پوشش گیاهی و زیست جانوری است.

وی اضافه کرد: در واقع پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی زیستگاه گونه‌های مختلفی از گیاهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان می‌باشد که برخی از آنها بسیار با ارزشمند و در معرض خطر انقراض و تحت حفاظت و حمایت شدید هستند.

جمشیدیان تاکید کرد: تا کنون ۱۷ گونه پستاندار، ۴۴ گونه پرنده، ۱۱ گونه خزنده و یک گونه دوزیست در پارک ملی کلاه قاضی شناسایی و ثبت شده است.

وی اضافه کرد: کل و بز، قوچ و میش اصفهانی، آهو، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، سیاه‌گوش، گرگ، کفتار، روباه معمولی، شغال، خرگوش، تشی، دوپای کوچک، جربیل بزرگ، جرد ایرانی، هامستر خاکستری، هامستر دم‌دراز، پامسواکی بزرگ و انواع موش از جمله پستانداران شناسایی شده در این پارک ملی است.