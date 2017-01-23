بهنام بهزادی داور جشنواره فیلم گوتنبرگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دعوت مدیر جشنواره گوتنبرگ، بهنام بهزادی به عنوان داور بخش بین‌المللی این جشنواره به سوئد می‌رود.

بخش بین‌المللی جشنواره گوتنبرگ که جایزه اینگمار برگمان نام دارد، جوایزش را به بهترین فیلم از سراسر جهان، ساخته یک استعداد تازه، می‌دهد.

سایر جوایز جشنواره که اژدها نام دارند هر ساله به بهترین فیلم‌ کشورهای اسکاندیناوی می‌رسد. جشنواره فیلم گوتنبرگ که سالانه از اواخر ژانویه تا اوایل فوریه در سوئد برگزار می‌شود، بزرگترین رویداد فیلم در اسکاندیناوی محسوب می‌شود.

همچنین فیلم «وارونگی» به کارگردانی بهنام بهزادی که اخیرا جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه جشنواره «جیپور» هند را از آن خود کرده نیز مهمان بخش «فیلم‌های مورد علاقه جشنواره‌ها» جشنواره «گوتنبرگ» است.

این رویداد از سال ۱۹۷۹ با نمایش ۱۷ فیلم در سه سالن نمایش و ۳ هزار شرکت کننده کار خود را آغاز کرد و در سال‌های اخیر شمار شرکت کنندگان آن به ۱۱۵ هزار نفر رسیده است.