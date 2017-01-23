اروپا باید به دنبال توافق جدیدی با واشنگتن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر مجارستان امروز در اظهاراتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید توافق جدیدی را با آمریکا به امضاء برساند.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان امروز در این باره گفت: اکنون که توافق تجارت آزاد با آمریکا شکست خورده است، باید به فکر توافق جدیدی با آمریکا بود.

وی در ادامه تأکید کرد که اروپا باید از «توهم فدرالیسم» بیرون بیاید.

نخست وزیر مجارستان در ادامه توافق جدید با آمریکا را به عنوان نقطه عطفی در مسیر اروپا با هدف رقابت پذیری بهتر برشمرد.

لازم به ذکر است، ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا پیشتر و در موارد متعددی وعده داده بود که از برخی توافقات و پیمان های تجاری مانند پیمان تجارت آزاد میان این کشور با کانادا و مکزیک موسوم به «نفتا» (NAFTA) و یا توافق تجارت آزاد ترانس- پاسیفیک (TPP) خارج شده و یا برخی از آن ها را با رایزنی مجدد مورد اصلاح قرار خواهد داد.