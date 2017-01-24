تعذیه نوزاد با شیر گاو ریسک دیابت نوع۱ را افزایش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، با این حال، محققان آلمانی که این مطالعه را انجام دادند، دریافتند دستور غذایی با هیدرولیز بالا در هفته اول زندگی (که گاهی اوقات برای نوزادان مبتلا به آلرژی غذایی توصیه می شود) ممکن است خطر ابتلا به دیابت نوع ۱ را در برخی از کودکان افزایش دهد.

محقق ساندرا هامل از موسسه تحقیقات دیابت در مونیخ گفت: «اگر تغذیه با شیر مادر ممکن نباشد، تغذیه نوزاد با دستور غذایی شامل هیدرولیز بالا، به عنوان اولین غذا، هیچ فایده ای برای نوزادان در معرض خطر ژنتیکی دیابت نوع ۱ ندارد.»

طبق گفته هامل، وزن مولکولی پروتئین شیر گاو در فرمول های تغذیه متفاوت است. در فرمول تغذیه بسیار هیدرولیزشده، سبک ترین وزن و در فرمول تغذیه استاندارد، سنگین ترین وزن را دارد. بنابراین برای نوزاد فرمول تغذیه با هیدرولیز بالا، بهتر از فرمول تغذیه استاندارد است.

دیابت نوع ۱ یک بیماری خودایمنی است بدان معنا که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سلول های سالم در بدن حمله می کند. در دیابت نوع ۱، سیستم ایمنی بدن سلول های تولیدکننده انسولین را از بین می برد و باعث می شود بدن قادر به تولید انسولین کافی (هورمون لازم برای سلول ها که قادر می شوند از قند مواد غذایی به عنوان سوخت استفاده کنند) نباشد.

محققان دریافتند که تغذیه نوزاد با شیر گاو همراه با هیدرولیز جزئی و حتی هیدرولیز بالا در طول سه ماهه اول زندگی، با خطر بیشتر ابتلا به دیابت نوع ۱ همراه نیست.