بیمه سلامت اجباری خواهد شد؛هزار و۴۴۸موسسه طرف قردادبا بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: دولت در برنامه های آتی خود و بر اساس برنامه هفتم توسعه بیمه تمامی مردم کشور را اجباری کرده است که فعلا بصورت داوطلبانه انجام می شود اما بزودی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته این اداره کل بیش از ۶۳ میلیارد و ۸۰۰میلیون‌ تومان برای درمان بیماران بیمه شده سلامت هزینه پرداخت کرده است.

صحرایی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد یک‌میلیون و ۲۷۱هزار و ۸۹۹ نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که دهک‌های یک تا پنج بصورت رایگان بیمه شده اند.

وی افزود: این بیمه دارای صندوق های متفاوتی برای بیمه شدگان است که صندوق بیمه بیماران خاص و صعب العلاج از مهم ترین آنها است و در همین راستا ۱۳۳ گروه بیماری به عنوان خاص و صعب العلاج در آن ثبت شده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت گلستان عنوان کرد: تعداد ۷۹۲هزار و ۸۳۲ نفر از روستاییان و عشایر بیمه شده صندوق روستاییان و عشایر، تعداد ۳۰۰هزار نفر از جمعیت کل استان تحت پوشش صندوق همگانی ، بیش از ۱۱۶ هزار نفر عضو صندوق بیمه کارکنان دولت و تعداد بیش از ۶۷ هزار نفر در صندوق سایر اقشار تحت پوشش بیمه قرار دارند.

صحرایی با بیان اینکه ۲۱درصد جمعیت استان که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، حق بیمه پرداخت می کنند، اظهار کرد: د هک های ششم با ۶۰ درصد تخفیف،هفتم با ۵۰درصد ، دهک هشتم با ۴۰درصد و دهم و نهم جامعه با ۳۰درصد تخفیف تحت پوشش بیمه این صندوق قرار می گیرند اما دهک دهم به طور کامل مبلغ بیمه را پرداخت می کنند.

وی افزود: سال گذشته این سازمان ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای درمان بیماران هزینه پرداخت کرده است.

صحرایی گفت: دو نوع بسته برای پر داخت هزینه های بیماران و دارو داریم که بیمه شدگان داخل ضوابط با کسر ۳۰ درصد خدمات دریافت می کنند اما آن دسته که خارج از ضوابط بوده و ازلی بیمه ‌سلامت نیستند، می توانند با ارائه فاکتور به این سازمان تا سقف ۱۰۰ میلیون هزینه دریافت کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا امسال مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان سهم استان برای خارج از ضوابط به استان تخصیص داده شده که بخشی از آن پرداخت شده است.

صحرایی افزود: این سازمان در راستای ارائه خدمات به بیمه شدگان واجد شرایط در مراکز دولتی ۹۰ درصد و ۷۰ درصد در مراکز خصوصی هزینه درمان پرداخت می کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۴۴۸ موسسه دولتی و خصوصی با این بیمه طرف قرداد هستند که از این تعداد ۲۴۱ پزشک عمومی، ۲۹۱ متخصص، ۳۰ فوق تخصص، ۷۱ دندانپزشک ،۳۳۵ داروخانه، ۶۶ آزمایشگاه،۵۲ مرکز پرتو پزشکی، ۲۷ بیمارستان، ۶۵ درمانگاه، ۹ ماما و چهار دیالیز بخش خصوصی طرف قرارداد هستند.