عکس های در خانه مانده از دوران دفاع مقدس گردآوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره مردمی قاب های ماندگار صبح امروز سه شنبه پنجم بهمن ماه در محل پاتوق خبر (خبرگزاری بسیج) برگزار شد.

در ابتدای این برنامه براتی مسئول هیات خانواده شهدا و ایثارگران و مجری جشنواره قاب های ماندگار گفت: بسیاری از سازمان ها و نهادها نتوانستند گنج جنگ را آنطور که باید نگهداری کنند بنابراین ما احساس کردیم که باید یک کار گروهی را در این زمینه سامان بدهیم این بود که طرحی مبنی بر جشنواره مردمی قاب های ماندگار مطرح شد.

وی افزود: در این طرح عکس هایی که از مقطع دفاع مقدس به این سو در خانه ها مانده و در حال نابودی هستند، گردآوری خواهند شد. به این ترتیب در جشنواره قابل های ماندگار این تصاویر را حفظ کرده و از فراموش شدن شان جلوگیری می کنیم.

دبیر جشنواره قاب های ماندگار در ادامه گفت: شورای سیاست گذاری این جشنواره با هشت سازمان و نهاد تشکیل شد و برگزاری جلساتش پنج ماه به طول انجامید. طبق تصمیم این شورا راهبردهایی برای جشنواره تصویب شد و مهلت ارسال آثار از ۱۲ بهمن همزمان با آغاز دهه فجر تا سوم خرداد ۹۶ همزمان با سالروز فتح خرمشهر خواهد بود.

براتی در پایان سخنانش گفت: جوایز این جشنواره به ترتیب برای پنج نفر برگزیده پنج دوربین حرفه ای دیجیتال و برای باقی برندگان جشنواره صد تبلت خواهد بود.

شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است و آثار سازمان ها و نهادها در چرخه داوری جشنواره قرار نمی گیرد.

در ادامه این نشست محمدحسین کفراشی مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف از برپایی این جشنواره حفظ ارزش های نظام است اگر ایثارگری را به فرزندان مان یاد دهیم قطعا کشور بیمه خواهد شد. ما ۳۶ هزار شهید دانش آموز و ۵ هزار شهید معلم داریم و در ستاد ایثار آموزش و پرورش به دنبال این هستیم که یک گنجینه الکترونیکی از تصاویر این شهدا به راه بیندازیم.

وی افزود: در کشور ما هزار و ۳۴۷ مدرسه شاهد وجود دارد که علاقه مندان به شرکت در جشنواره قاب های ماندگار می توانند برای تحویل آثارشان به آنها مراجعه کنند. راه دیگر شرکت در این جشنواره از طریق سایت شهدای ایران است و یا از طریق شبکه تلگرام که نشانی اش به زودی اعلام می شود. راه دیگر شرکت در جشنواره هم تحویل اثر به دبیرخانه است.

در بخش دیگر این برنامه براتی درباره بخش های موضوعی این جشنواره گفت: جشنواره مردمی قاب های ماندگار در پنج حوزه انقلاب، رزمندگان و دفاع مقدس، شهید و شهادت، آزادگان و جانبازان، خانواده های شهدا و ایثارگران و بخش ویژه مدافعان حرم برگزار می شود. اختتامیه جشنواره هم روز هفتم تیر سال آینده در جوار مزار شهدا خواهد بود.

در بخش بعدی این نشست سیدشهاب الدین واجدی نماینده شبکه افق و دبیر هیات داوران جشنواره قاب های ماندگار به ارائه توضیحاتی درباره چگونگی عکس ها و کیفیت آنها برای ارسال به جشنواره پرداخت.