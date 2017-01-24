به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره شب های شعر انقلاب با مشارکت مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، حوزه هنری٬ دفتر ادبیات و هنر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه تهران مجمع شاعران اهل بیت، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی قم و فرهنگسرای اندیشه در سه شهر مشهد، قم و تهران برگزار می‌شود.

شهر مقدس قم میزبان دومین شب این دوره خواهد بود و شاعران گرانقدر پیشکسوت و جوان انقلابی و آیینی در سایه حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله علیها) به شعرخوانی می پردازند.

در این مراسم که روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه ساعت ۱۸ در «سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر» برگزار می شود، اساتید و شاعران نام آشنای شعر آیینی و انقلابی نظیر محمدعلی مجاهدی، غلامرضا سازگار، ناصر فیض، علیرضا قزوه، مرتضی امیری اسفندقه، سعید حدادیان علی محمد مودب، مهدی جهاندار، سید حمیدرضا برقعی، عباس احمدی، سید مهدی حسینی، احمد حسین پور علوی، حجه الاسلام، محسن حسن زاده لیله کوهی، رضا شیبانی، علی داودی، محمد مهدی سیار، میلاد عرفان پور، حجه الاسلام جواد محمدزمانی، سید مهدی موسوی، اعظم سعادتمند، انسیه سادات هاشمی، محمود حبیبی کسبی و حسن بیاتانی حضور خواهند داشت و سیدمحمدجواد شرافت اجرای برنامه را به عهده خواهد داشت.

در این برنامه از سه چهره ادبی شاخص شهر قم یعنی استادان محمدعلی مجاهدی، غلامرضا سازگار و ناصر فیض تجلیل به عمل خواهد آمد