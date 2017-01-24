مبادلات ریلی ایران و پاکستان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حنیف گل پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان که در راه آهن جنوب شرق برگزار شد، اظهار داشت: دو کشور ایران و پاکستان در بخش ریلی مراودات خوبی دارند.

وی افزود: در نشستی که با مسئولان راه آهن جنوب شرق ایران داشتیم افزایش حجم مبادلات کالا و مسافر بین دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مسئولین راه آهن کویته پاکستان قصد دارند در بخش جابه جایی مسافر سرمایه گذاری کنند و حجم جابه جایی ها را افزایش دهند.

مدیرکل راه آهن کویته پاکستان خاطر نشان کرد: در کشور پاکستان متقاضیان زیادی برای سفر به اماکن زیارتی ایران وجود دارد که این امر بر ضرورت توجه به جابه جایی مسافر در بخش ریلی افزوده است.

وی گفت: در بخش ریلی کار تکمیل زیر ساخت ها در پاکستان را دنبال می کنیم و پس از اتمام آن خط ریلی دیگری متناسب با استانداردهای ریلی ایران راه اندازی می شود تا قطارها به راحتی در دو کشور تردد کنند.

وی عنوان کرد: اتصال بندر گوادر پاکستان نیز یکی از ظرفیت های ریلی دو کشوراست که منافع زیادی را عاید منطقه می کند.