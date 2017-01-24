تأئید وزرای پیشنهادی ترامپ برای دو وزارتخانه بازرگانی و حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کمیته بازرگانی سنای آمریکا نامزدهای پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا برای دو وزارتخانه بازرگانی و حمل و نقل را تأئید کرد.

در بیانیه صادره توسط کمیته بازرگانی سنای آمریکا در این باره آمده است: « الین چائو» (Elaine Chao) گزینه پیشنهای ترامپ برای تصدی وزارت حمل و نقل و نیز «ویلبر راس» (Wilbur Ross) برای تصدی وزارت بازرگانی این کشور را مورد تأئید قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است، پس از تأئید کمیته بازرگانی سنا، اکنون این دو نفر برای احراز تصدی دو وزارتخانه مذکور لازم است نتیجه مثبت رأی گیریِ سناتورها را نیز به دست بیاورند.