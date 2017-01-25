۲۶ درصد مراجعات پزشکی قانونی اصفهان مربوط به نزاع است

علی سلیمانیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۱.۲ درصدی مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: در این بازه زمانی ۳۱ هزار و ۱۵۸ نفر نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
وی با اشاره به اینکه ۲۶.۷ درصد از مراجعات پزشکی قانونی استان اصفهان را مراجعات نزاع شامل میشود، تصریح کرد: از تعداد مراجعین نزاع در استان اصفهان ۱۰ هزار و ۱۵۶ نفر زن و ۲۱ هزار و دو نفر مرد بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین به کاهش آمار فوت ناشی از برق گرفتگی در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۶ مورد فوتی (۲۵ مرد و یک زن ) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردهاند.
وی اضافه کرد: مرگ ناشی از برق گرفتگی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۹ نفر (۴ زن و ۲۵مرد) بوده، کاهش داشته است.
سلیمانیپور با بیان اینکه آمار فوت شدگان ناشی از غرق شدگی در استان اصفهان نیز ۴۳ مورد فوتی بوده است، ابراز داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴۹ نفر بوده کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: آمار تلفات غرقشدگی طی ۹ ماهه امسال پنج نفر در کانالها، سه نفر در دریاچه مصنوعی و سد، چهار نفر در دریاچه طبیعی، دو نفر در استخر، سه نفر در چاه، ۱۲ نفر در رودخانه و ۱۴ نفر نیز در سایر مکانها غرق شدهاند.
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