به گزارش خبرنگار مهر، با ورود به هشتمین روز از واقعه پلاسکو، عملیات آواربرداری حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان تجاری و اداری پلاسکو در مرکز تهران، همچنان ادامه دارد. این ساختمان با قدمت بیش از ۵۰ سال پنج‌شنبه ۳۰ دی‌ماه چند ساعت پس از وقوع آتش‌سوزی فرو ریخت. تعدادی از آتش‌نشانان و شهروندان عادی زیر آوار گرفتار شدند که تاکنون پیکر ۱۹ نفر زیر آوار کشف شده است. از این تعداد ۱۵ نفر آتش نشان و ۴ نفر از شهروندان عادی هستند.

آخرین اخبار از عملیات امدادرسانی و آواربرداری به شرح زیر است:

پیکر سه جان‌باخته پلاسکو به خانواده‌هایشان تحویل شد

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه ۱۰ پیکر تاکنون احراز هویت شده است، گفت: از مجموع پیکرهای شناسایی شده ٧ پیکر متعلق به اتش نشانان و ٣ پیکر مربوط به شهروندان عادی أست.

قادی پاشا عنوان کرد: با دستور دادستان محترم پیکر سه جانباخته ای که احراز هویت شده اند به خانواده تحویل داده شد.

تعیین هویت ۴ آتش نشان دیگر حادثه پلاسکو/ جمع هویت های مشخص شده به ۱۰ نفر رسید

مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: با انجام پیکرشناسی و آزمایش های ژنتیک روی قطعات بزرگ، اجساد و بقایای انسانی ارجاعی به مرکز تشخیصی-آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران طی روز چهارشنبه و پنجشنبه، ۶ و ۷ بهمن‌ماه، هویت ۴ آتش‌نشان دیگر مشخص شد.

به گفته قادی پاشا، انجام آزمایشات پیکرشناسی و ژنتیک روی قطعات بزرگ، اجساد و بقایای انسانی ارجاعی حادثه پلاسکو، به صورت شبانه روزی همچنان ادامه دارد.

با تعیین هویت ۴ آتش نشان دیگر، جمع پیکرهای شناسایی شده به ۱۰ نفر رسید.

پیکرهای جدید شناسایی شده به شرح زیر است:

۷. علی مستوفی

۸. حسین حسین زاده

۹. محمد اقایی قادرلو

۱۰. حسین سلطانی.

اسامی ۶ نفر از جانباختگان حادثه پلاسکو که‌ قبلا تعیین هویت شده بودند به شرح است:

آتش‌نشانان: بهنام میرزاخانی، علی امینی، فریدون علی تبار.

سایر شهروندان: حیدر پهلوانی، جواد حسینقلی زاده، محمود محسنی.

پیکر آخرین آتش‌نشان شهید از زیر آوار خارج شد

پیکر آخرین شهید آتش نشان که دقایقی پیش زیر آوار پیدا شده بود، از زیر آوار خارج و روی دوش همکاران خود تشییع شد.

تعداد دقیق پیکرهای منتقل شده، در پزشکی قانونی مشخص می شود

قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی در خصوص آخرین وضعیت عملیات آوار برداری و امداد رسانی حادثه پلاسکو گفت: پروفایل «دی ان ای» از خانواده ها اخذ شده و تطبیق برداری در حال انجام است.

اینکه چند پیکر دقیقا به پزشکی قانونی ارجاع داده شده بعدا مشخص می شود و ممکن است قطعاتی از اجساد هنوز زیر اوار باقی مانده باشد.

سرپرست دادسرای جنایی گفت: خوشبختانه با تلاش‌هایی که صورت گرفته است از ظهر دیروز اجساد تازه‌ای کشف شد، تا این لحظه که آخرین جسد هم منتقل شده است و ما جمعاً ۱۶ شهید آتش‌نشان داریم. در حال حاضر ۱۶ کاور به پزشکی قانونی منتقل شده ولی معلوم نیست که داخل هر کاور، تنها یک جسد باشد یا خیر. احیاناً ممکن است قطعاتی از یک بدن داخل هر یک از کاورها باشد و این امر به تلاش‌های بعدی آتش‌نشانان بستگی دارد که این اجزای بدن مربوط به اجساد الحاقی باشد یا اجساد دیگر.

وی ادامه داد: در هر صورت آنچه اهمیت دارد این است که اولویت با کشف اجساد جان‌باختگان این حادثه است و روش تشخیص هویت این اجساد یافت‌شده هم آزمایش DNA است که به این صورت تشخیص هویت انجام خواهد گرفت و اطلاع‌رسانی می‌شود. ما چهار پیکر غیر آتش‌نشان را از زیر آوار بیرون آوردیم و هویت هر چهار جسد نیز تعیین شده و سه تن از این اجساد امروز صبح تحویل گرفته شده و یک تن دیگر نیز تا فردا تحویل خواهد شد.

سرپرست دادسرای جنایی افزود: تعداد کمی در حدود سه یا چهار تن مفقودی اعلام شده و ما در حال آنالیز و بررسی این مسأله هستیم و همچنان به جست‌وجو ادامه می‌دهیم و در مورد صحت و سقم این مسأله هم در حال بررسی هستیم. در یکی از این موارد اعلام شده است که یک رهگذر در زیر آوار مانده و ما در حال بررسی صحت این مسأله هستیم. برای مثال دو مورد از این موارد گزارش شده بود که پس از بررسی، مشخص شد که در مکان دیگری بوده‌اند و اتفاق دیگری برایشان افتاده بود.

وی همچنین تاکید کرد: در عین حال عملیات آواربرداری و جست‌وجو تا آخرین لحظه ادامه پیدا خواهد کرد که اگر کوچکترین اثری از مفقودین وجود داشته باشد کشف کنیم. در ضمن آوارها به مکان دیگری منتقل می‌شوند و ما در آن مکان نیز آوار جمع‌آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم که اگر احیاناً قطعه یا قطعاتی از اجساد در آن یافت شد، بررسی کنیم.

تلاش برای پیدا کردن پیکرهای شهروندان ادامه دارد

ملکی سخنگوی آتش‌نشانی گفت: هم با بیان اینکه هنوز جستجو برای شناسایی اجساد شهروندان عادی ادامه دارد، گفت : پس از بررسی ها نتایج اعلام می شود.

پیکر آخرین آتش‌نشان شهید از زیر آوار پیدا شد

پیکر آخرین آتش‌نشان شهید از زیر آوار پیدا شد. آتش نشانان در حال خارج کردن پیکر آتش‌نشان شهید هستند.

مخزن گازوئیل پلاسکو پیدا شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی عنوان کرد: در حال حاضر به طبقه منفی یک رسیده‌ایم و هیچ شهروندی در محل مخزن گازوییل تا کنون پیدا نشده است.

وی گفت: تا کنون کامیون‌ها ۱۴۵۰ مرتبه بار نخاله خارج کرده‌اند که در مجموع حدود ۱۹ هزار تن بوده است.

مدیرعامل آتش نشانی: خاک پلاسکو را وجب به وجب می‌گردیم

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ضمن اشاره به ادامه روند جستجو و آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو گفت: در عملیات جستجو، شهروندان و آتش‌نشانان تفاوتی با یکدیگر ندارند و وجب به وجب خاک پلاسکو را برای پیدا کردن شهدا و هم‌وطنان‌مان جستجو می‌کنیم.

وی افزود: تلاش جهت رعایت احترام به پیکر شهدا حین جستجو سرلوحه کار ما قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تاکید کرد: هموطنان در این راستا مثل همیشه به آتش نشانان اعتماد کنند.

تلاش برای یافتن آخرین آتش نشان

جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی با اشاره به پیدا شدن پیکر ۱۴ آتش نشان شهید تا ساعت ۱۴ امروز خاطرنشان کرد: تلاش برای یافتن آتش نشان باقی مانده و همچنین شهروندان در زیرآوارمانده تا آخرین لحظه ادامه دارد.

سخنگوی ستاد بحران حادثه پلاسکو با بیان اینکه آتش نشانان از روز اول آواربرداری تمامی تلاش خود را کرده اند تا هموطنان و همشهریان خود را از زیر آوار نجات دهند، افزود: تمامی سعی مان را می کنیم و تا آخرین مرحله آوار برداری در محل حادثه پلاسکو حضور خواهیم داشت تا شاید بتوانیم به مفقودان زیر آوارمانده این حادثه دسترسی بیابیم.

پیکر چهاردهمین آتش نشان شهید از زیر آوار خارج شد

ملکی، سخنگوی آتش نشانی: پیکر پانزدهمین آتش نشان شهید دقایقی پیش از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد.

این پنجمین پیکر آتش نشان است که از صبح امروز تا به حال از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

تاکنون پیکر چهارده آتش نشان شهید از زیر آوار خارج شده و با احتساب یک نفر آتش نشانی که در بیمارستان به شهادت رسیده، شمار آتش نشانان شهید به ۱۵ اتش نشان رسید.

فردا درباره زمان تشییع پیکر آتش‌نشان‌های شهید تصمیم‌گیری خواهد شد

معاون اجتماعی شهرداری تهران به مهر گفت: فردا درباره زمان تشییع پیکر اتش نشان های شهید تصمیم گیری خواهیم کرد.

جستجو برای یافتن پیکر آخرین شهید آتش نشان

با کشف چهاردهمین شهید آتش نشان، تنها پیکر مطهر یک آتش نشان شهید زیر آوار پلاسکو باقی مانده است که تلاش برای تفحص پیکر این آش نشان ادامه دارد.

سخنگوی آتش نشانی گفت: در ادامه جستجوها پیکر چهاردهمین شهید هم کشف شده و در حال بیرون آوردن از زیر آوار است. یک نفر دیگر از آتش نشانان در زیر آوار مانده است.

پیکر چهاردهمین شهید آتش نشان از زیرآوار پلاسکو پیدا شد

دقایقی پیش پیکر چهاردهمین شهید آتش نشان از زیرآوار پلاسکو پیدا شد

پیکر ۲ آتش‌نشان زیر آوار است

جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی گفت: با احتساب آتش نشان شهید که دقایقی پیش کشف شد، تعداد شهدای آتش نشان به ۱۴ تن رسید اما همچنان پیکر ۲ تن از آتش نشان زیر آوار باقی مانده است.

سیزدهمین پیکر آتش نشان شهید از زیر آوار خارج شد

سیزدهمین پیکر آتش نشان شهید هم اکنون از زیر آوار خارج شد.

در هشتمین روز این حادثه و به دنبال تجسس و بررسی های نیروهای عملیات امداد و نجات پیکر سیزدهمین شهید آتش نشان از زیر آوارهای ساختمان پلاسکو پیدا شد.

براساس این گزارش با توجه به شهادت بهنام میرزاخانی دربیمارستان، تاکنون پیکر مطهر ۲ تن از آتش نشانان شهید این حادثه هنوز پیدا نشده است.

انتقال ۹۰ درصد نخاله های محل حادثه پلاسکو

سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از خارج شدن ۹۰ درصد نخاله های محل حادثه پلاسکو خبرداد.

هزینه قبر برای شهروندان جان‌باخته در پلاسکو رایگان است

معاون خدمات شهری شهرداری تهران: هزینه قبر و تدفین شهروندان جان باخته در حادثه پلاسکو رایگان و برعهده شهرداری است.

تخلیه ۱۸ هزار تن آوار تا صبح امروز

سخنگوی سازمان آتش نشانی با بیان اینکه آواربرداری به پایین ترین سطح در ضلع جنوبی پلاسکو در روز هشتم کاهش یافته است، گفت: تا ۷ صبح امروز ۱۸ هزار تن آوار برداری داشته ایم.

تعداد مفقودین کسبه پلاسکو به ۱۰ تن رسید

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ: تعداد مفقودین کسبه حادثه پلاسکو تا کنون به ۱۰ تن رسیده است. تا این لحظه چهار پیکر از افراد غیرآتش‌نشان پیدا شده و اکنون به دنبال شش نفر دیگر هستیم.

وی افزود: تا زمانی که پیکری در آوار باشد، محدودیت‌های ترافیکی کاملا برداشته نمی‌شود، اما تا شنبه روان‌سازی ترافیک انجام می‌شود.

پیکر چهارمین شهروند از زیر آوار خارج شد

دقایقی پیش و در روز هشتم حادثه نیروهای عملیات امداد و نجات توانستند پیکر چهارمین شهروندی که قبلا در طبقه منفی یک یافت شده بود، اما با تایید مقام قضایی برجای مانده بود و امکان خرو وی نبود را خارج کنند.

پیکر دوازدهمین شهید آتش نشان از زیر آوار پیدا شد

دقایقی پیش پیکر مطهر دوازدهمین شهید آتش نشان توسط نیروهای عملیاتی حاضر در محل حادثه پلاسکو کشف شد.

کشف پیکر آتش نشان شهید از بخش مرکزی محل حادثه

سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: پیکر یازدهمین شهید آتش نشان از بخش مرکزی آواربرداری پلاسکو کشف شد.

وی افزود: عملیات آواربرداری در بخش های مرکزی، شمال و شمال غربی محل حادثه ادامه دارد.

زمان تعیین دقیق هویت اجساد

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: برای تعیین قطعی هویت اجساد حادثه پلاسکو، یک تا چهار روز زمان نیاز است.

جستجوی پیکرها در دریایی از آتش که زبانه می‌کشد

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: در قسمت شرقی، آتش نشانان به بخشی مشکوک شدند و با استفاده از ۲ دستگاه بیل مکانیکی به جستجوی باقی پیکرها پرداختند که متاسفانه در این مسیر اجسادی وجود نداشت.

در حال حاضر عملیات آواربرداری در قسمت غربی و شمال شرقی ادامه دارد که با هر آواری که برداشته می‌شود، دریایی از آتش شعله می‌کشد.

پیکرهای ارجاعی به پزشکی قانونی به ۱۳ نفر رسید

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران: با ارجاع پیکر یک آتش‌نشان دیگر، شمار پیکرهای ارجاعی به مرکز تشخیصی-آزمایشگاهی کهریزک به ۱۳ نفر رسید.

همه چیز ذوب شده است

با گذشت هفت روز از حادثه تلخ پلاسکو، آتش نهفته سر آرام گرفتن ندارد. در هر مرحله از آواربرداری سگ های تربیت شده نیروی انتظامی به جست و جوی محدوده می پردازند و در کنار آن گروهی از آتش نشانان نیز کاوش موشکافانه ای برای یافتن بقایای پیکر شهدای مفقودالاثر انجام می دهند.

کشف تجهیزات آتش نشانان

ساعتی پیش تعدادی از ادوات و تجهیزات آتش نشانان کشف شد اما حرارت بالای فلزات ذوب شده در زیر آوار، فضایی توام با شک و امید را برای یافتن پیکر شهدا ایجاد کرده است.

عملیات امداد و جستجو برای یافتن پنج شهید آتش نشان ادامه دارد

با یافتن پیکر مطهر هشت شهید آتش نشان در ضلع شمال غربی آواره های پلاسکو، امیدها برای کشف پیکر دیگر شهدای آتش نشان افزایش یافت اما همچنان عملیات جستجو بی نتیجه مانده است. تجهیزات آواربرداری بی وقفه در حال تلاش هستند به نظر می رسد عملیات به مراحل حساسی رسیده است.