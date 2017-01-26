رشد ۰.۹ درصدی اقتصاد و شکستن رکورد صادرات نفت/ملت، طلسم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، با هم مهمترین رویدادهای اقتصادی یک هفته گذشته را مرور می کنیم:

اعلام جزییات رشد اقتصادی نیمه اول امسال

دولت جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد که بر این اساس کشاورزی ۴.۸، نفت ۶۱.۳، صنعت ۴.۶، ساختمان ۱۳-، معدن ۷.۳-، خدمات ۴.۸ و گروه صنایع و معادن ۰.۹- درصد را نشان می‌دهد، آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۷.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت هم در این مدت، ۰.۹ درصد است.

چک های سوخته در پلاسکو نقدشدنی نیست

یک مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه چک های سوخته تجار و بازرگانان در پلاسکو دیگر نقدشدنی نیست، گفت: بهتر است که دارندگان و صادرکنندگان چک با هم تعامل و توافق کنند.

این مقام مسئول بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تکلیف چک های سوخته در حادثه ساختمان پلاسکو به لحاظ حقوقی کاملا مشخص است؛ به این معنا که به موجب قانون صدور چک، فردی که دارنده چک است، ذی نفع آن تلقی شده و با در دست داشتن برگه چک می‌تواند وجه آن را دریافت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه این چک ها سوخته و از بین رفته است، بنابراین دلیلی برای مطالبه وجه آن به لحاظ حقوقی و قانونی وجود ندارد.

زمزمه دریافت مالیات از صندوق توسعه

احمدتوکلی، اقتصاددان با اشاره به برنامه دولت برای دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی گفت: این کار دولت غیرقانونی است و این صندوق، فعالیت اقتصادی ندارد که مالیات بدهد. توکلی در گفتگو با مهر گفت: سازمان امور مالیاتی صندوق توسعه ملی را به عنوان یک مودی مالیاتی تلقی کرده است؛ در حالیکه با توجه به عدم انجام فعالیت اقتصادی از سوی این صندوق، کار دولت غیرقانونی است

تعیین سقف ۷۰درصدی برای پرداخت سود علی‌الحساب

عضو هیات‌ موسس انجمن مالی اسلامی، گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می کند و بانکها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند. سعید مستشار در گفتگو با مهر افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی بوده، مصوب سال ۶۲ است و سی و سه سال از تصویب آن می‌گذرد.

جزئیات تعرفه کالاهای اساسی و ضروری

دولت در اقدامی دیرهنگام برای کنترل قیمت در بازار داخلی، تعرفه واردات برنج، کره، گوشت قرمز، برخی انواع حبوبات و موز را کاهش داد؛ تعرفه واردات برنج به ۵درصد کاهش یافت و مابه‌التفاوت حذف شد.

تورم دیماه به ۹.۶ درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم دیماه را ۹.۶ درصد ذکر کرد و گفت: امسال بعد از ۲۵ سال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم بودیم که این دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

ملت، طلسم نمادهای بانکی بورس را شکست

بعد از وعده‌های مختلف مسئولان نظام بانکی و بورس، بالاخره نماد بانکها این هفته با بازگشایی نماد بانک ملت، روی تابلوی بورس قرار گرفت اما این بازگشایی نماد موجب شد شاخص کل بورس هزار واحد سقوط کند.

رکورد صادرات نفت ایران به اروپا شکسته شد

مدیریت امور اوپک ایران، اعلام کرد: با فروش ۷۶۷ هزار بشکه نفت به کشورهای اروپایی، در ماه پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی رکورد جدیدی برای صادرات نفت ایران در اروپا به ثبت رسید. بیژن زنگنه وزیر نفت در حالی از ثبت رکورد جدید تولید نفت ایران تا محدوده سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز خبر می‌دهد که انتشار آمار جدید از ثبت رکوردهای جدید برای فروش و صادرات نفت خام ایران به اروپا حکایت دارد.

اجرای ۳۱ هزار پروژه برای افزایش تولید نفت

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از انجام بیش از ۳۱ هزار پروژه به منظور افزایش تولید نفت ایران در طول یکسال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ۳ میلیون بشکه نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب تولید می‌شود. بیژن عالی پور در تشریح جزئیات افزایش تولید نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان قطب تولید نفت ایران، گفت: هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت خام و ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این منطقه تولید می شود.

صرفه جویی ۴۰هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی

رئیس کل گمرک ایران از صرفه جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی خبر داد و گفت: درآمد گمرکی دولت ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

پرداخت وام۳۰۰ میلیون تومانی به کسبه پلاسکو

رئیس کل بانک مرکزی از ارایه تسهیلات ۳۰۰میلیون تومانی به کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو خبر داد و گفت: تنفس یکساله برای بازپرداخت درنظر گرفته شده و پس از آن، این وام باید ظرف سه سال تسویه شود. ولی الله سیف، اظهار داشت: به واحدهای خسارت‌دیده پلاسکو تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی اعطا خواهد شد.

اعلام قیمت کالاهای اساسی سبد شب عید از سوی دولت

کارگروه تنظیم بازار قیمت های مصرف کننده کالاهای اساسی شامل برنج، شکر و کره، جهت توزیع در سبد کالای شب عید و عرضه از طریق شبکه‌های منتخب را تصویب و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد، بر اساس این ابلاغیه، نرخ هر کیلوگرم برنج هندی مرغوب ۳۸۰۰ تومان، برنج اروگوئه ۲۶۰۰ تومان و سایر برنج‌های وارداتی ۲۰۰۰ تومان است.

۱۳ استان درگیر آنفلوانزای پرندگان شدند

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش ۲۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ درب مرغداری خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳ استان درگیر این بیماری شده‌اند. ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: نرخ هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۲۰۰ تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است و دلیل آن هم تبلیغات منفی در پی شیوع آنفلوانزا و ترس مردم از مصرف تخم مرغ است.

امکان ثبت اعتراض برای برقراری یارانه نقدی

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه پیش از قطع یارانه هر خانوار از طریق سامانه پیامکی، به آنها اطلاع رسانی می‌شود ،گفت: این خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت www.yaraneh۱۰.ir و وارد کردن کدملی و شماره حساب سرپرست خانوار اعتراض و دلایل خود را نسبت به حذف یارانه نقدی اعلام کنند در صورتی که اعتراض آنها مورد تایید واقع شد، پرداخت یارانه به این خانواده‌ها ادامه دارد، اما در صورتی که مستحق دریافت یارانه نقدی نباشند و دلایل آنها نیز مورد تایید قرار نگیرد، یارانه این خانواده‌ها قطع خواهد شد.

حداقل و حداکثر میزان عیدی کارگران

اسماعیل ظریفی‌آزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی کارگران، گفت: طبق قانون، عیدی امسال کارگران معادل ۶۰ روز (دو ماه حقوق) کارگر است؛ البته به شرطی که این میزان از ۳ برابر پایه حقوق بیشتر نشود.

وی افزود: با این حساب حداقل عیدی برای کارگران یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود.

حجم معاملات مسکن ۵۰ درصد کاهش یافت

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشوراز افت تعداد قراردادها خبر داد و گفت: از ابتدای سال حجم معاملات مسکن با کاهش روبرو شده و این میزان در آذر و دی ماه امسال در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. حسام عقبایی افزود: ۵۷ هزار و ۵۹۴ معامله مسکن در دی و ۴۴ هزار و ۴۲۲ قرارداد در این زمینه در آذر امسال ثبت شده است.

نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کِشنده با عمر بالای ۳۵ سال

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کِشنده با عمر بالای ۳۵ سال از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور خبر داد.

داوود کشاورزیان در مراسم انعقاد قرارداد برای نوسازی دستگاه‌های کِشنده با عمر بالا گفت: بر اساس این قرارداد ۶۵ هزار دستگاه کِشنده بالای ۳۵ سال از محل صرفه‌جویی سوخت، نوسازی می‌شود و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به طور متوسط در این قرارداد هزینه می‌شود و به تبع آن ۴۲ هزار دلار برای هر دستگاه در طول دوره پنج تا شش سال پرداخت می‌شود.