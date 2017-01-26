به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ظهر امروز در دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران و دانشگاهیان گفت: این دانشگاه از صفر شروع کرده است و از همان روزها من با این دانشگاه به نوعی همکاری داشته ام.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین نقش هایی که این دانشگاه در جامعه داشته است ترویج علم و دانش بوده است به نحوی که امروز دانش در کشور فراگیر شده است.

رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران دانشگاه آزاد را تدارک دیده تا پاسخگوی علم خواهی مردم باشد.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری حساسیت و دقت بسیاری بر دانشگاه آزاد دارند و بنده از حکم ایشان اطلاع نداشتم تا به من اطلاع دادند. امر ایشان بر ما مطاع است و اطاعت از ولی فقه اساس دین ما است.

ولایتی افزود: امیدواریم انتظار ایشان را برآورده کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: امور مالی و محاسباتی دانشگاه آزاد در تمام واحدها باید شفاف باشد و هیچ نقطه ابهامی نداشته باشد.