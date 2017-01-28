«هیأت ویژه گزارش ملّی حادثه پلاسکو» تشکیل شد/ مهلت ۲ ماهه به هیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور با هدف اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو و تقویت توان کشور در مدیریت بحران، در حکمی دکتر محمدتقی احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب کرد و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را جهت اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند.

متن حکم حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد تقی احمدی

رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس

سلام علیکم

در پی حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در مرکز شهر تهران که صحنه ایثار و فداکاری آتش نشانان غیور شد و احساسات عمومی مردم ایران را در کمک به آسیب دیدگان و وحدت و انسجام ملی در برخورد با چالش ها نشان داد؛ از آن نظر که باید همه تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه اتخاذ شود و توان کشور در مدیریت بحران تقویت گردد؛ لازم می دانم، «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» به ریاست جناب عالی و عضویت شخصیت های علمی و خبره در تخصص‌های مختلف ذیربط به شرح ذیل تشکیل شود و ظرف مدت دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» ارایه و گزارش دقیقی جهت اطلاع مردم شریف ایران منتشر نماید.

کلیه دستگاهها و مسئولان ذیربط موظفند با این هیأت همکاری نموده و اطلاعات مربوط را در اختیار بگذارند.

دکتر علی اکبر آقا کوچک

دکتر سعید بختیاری

مهندس فرج اله رجبی

مهندس شاپور طاحونی

آقای نصرالله طهماسبی

دکتر محمد فاضلی

دکتر سید باقر مرتضوی

دکتر رسول میرقادری

دکتر مهدی هداوند

توفیق هیأت محترم را در انجام این وظیفه ملّی از خداوند بزرگ خواستارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»