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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

اتفاق عجیب در تیم راه آهن/ یک مربی در ۱۶ هفته، ۴ مربی در ۶ هفته

اتفاق عجیب در تیم راه آهن/ یک مربی در ۱۶ هفته، ۴ مربی در ۶ هفته

پنجمین سرمربی این فصل تیم راه آهن انتخاب شد تا در هفته بیست و دوم لیگ دسته اول روی نیمکت این تیم بینشیند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جدایی مهدی پاشازاده روزهای آفتابی در تیم لیگ یکی راه آهن به پایان رسید و در حالی که تنها کمتر از ۷ هفته از جدایی پاشازاده می گذرد، چهارمین سرمربی بعد از او انتخاب شد تا روی نیمکت این تیم بنشیند.

مهدی پاشازاده تا پایان هفته شانزدهم سرمربی تیم راه آهن بود و یک هفته مانده به پایان نیم فصل از سمت خود استعفا داد. راه آهنی ها از هفته شانزدهم تاکنون سه نفر را به عنوان سرمربی بعد از پاشازاده روی نیمکت خود دیده اند و حالا سیروس دین محمدی چهارمین مربی بعد از پاشازاده و پنجمین مربی این تیم در این فصل خواهد بود.

مسئولین باشگاه راه آهن بعد از جدایی پاشازاده ابتدا سکان هدایت تیم شان را به علی باغمیشه سپردند. بعد از باغمیشه نوبت به فرشید استحقاری رسید تا مدتی سرمربی این تیم باشد. عمر مربیگری استحقاری روی نیمکت راه آهن بسیار کم بود تا فرهاد تجسس جای او را بگیرد. تجسس هم بسیار کوتاه مدت هدایت این تیم را بر عهده گرفت و حالا هم سیروس دینمحمدی سرمربی جدید راه آهن شد تا این تیم که شانزده هفته ابتدایی لیگ را با مهدی پاشازاده سپری کرده بود، از هفته هفدهم تا هفته بیست و دوم حضور چهار سرمربی دیگر را نیز تجربه کند. 

کد مطلب 3889728

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