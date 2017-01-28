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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۲۸

سیروس پورموسوی:

دروغ نمی گویم با برخی افراد در تماس بودم/می توانستیم نفت را ببریم

دروغ نمی گویم با برخی افراد در تماس بودم/می توانستیم نفت را ببریم

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: دروغ نمی گویم و از روی سکو با برخی افراد تیمم در ارتباط بودم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر نفت تهران گفت: بازی سختی را پشت سر گذاشتیم و توانستیم با یک گل در دقایق پایانی بازی را به تساوی بکشانیم. از ابتدا روی بازی مسلط بودیم و می توانستیم اگر موقعیت هایمان به گل تبدیل می شد حتی پیروز شویم.

وی در خصوص اینکه در کنار زمین با کسی در ارتباط بود یا خیر گفت: من با کسی صحبت نمی کردم و اگر فیلمی به من نشان بدهید جایزه دارید. من تنها بین دو نیمه تعویض ها را نوشتم و به مربی دادم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان در پایان گفت: دروغ چرا؟ انصافا با افرادی در تیم در ارتباط بودم.

کد مطلب 3889986

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