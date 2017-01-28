به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان خدادادی از برگزاری جلسه کمیسیون اجتماعی با اعضای هیات مدیره ساختمان پلاسکو در نشست فردا یکشنبه ( ۱۰ بهمن) خبرداد و گفت: طبق دستور و تاکیدات رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ماموریت کمیسیون اجتماعی درخصوص حادثه پلاسکو ، فردا جلسه ای با اعضای هیات مدیره پلاسکو برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه دراین جلسه به بررسی موضوعاتی نظیر بیمه و اشتغال افراد زیان دیده دراین حادثه پرداخته می شود، افزود: افراد بسیاری در این ساختمان مشغول فعالیت بودند که به دلیل نداشتن بیمه دچار مشکلات بسیاری شدند، بنابراین مقررشده در این جلسه بیمه افراد برای جبران خسارت و بحث اشتغال آنان مورد بررسی قرار گیرد.

خدادادی با بیان اینکه دراین جلسه مسئولانی از وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی نیز حضور دارند، تصریح کرد: همچنین مسئولانی از صنف پوشاک و وزارت صنعت و معدن هم حضور دارند، بنابراین راهکارهای قابل اجرا برای رفع مشکلات کارگرانی که در این ساختمان مشغول به کار بودند مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر حل مشکلات افراد زیان دیده در حادثه پلاسکو، گفت: مباحثی در حوزه بیمه، اشتغال، کارگری و کارفرمایی درجلسه فردای کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.