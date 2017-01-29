هلاکت ۶۲ تروریست داعش در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع امنیتی در استان نینوا روز شنبه از کشته شدن ۶۲ تروریست داعش در بمباران هوایی غرب این استان خبر داد.

این منبع اعلام کرد که جنگنده های عراقی مواضع گروه تروریستی داعش در منطقه «تلعفر» واقع در ۵۰ کیلومتری غرب نینوا را بمباران کردند که در پی آن ۶۲ تروریست این گروه کشته شدند.

منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود که در پی این بمباران همچنین تعدادی خودرو و کامیون داعش و همچنین چندین انبار مهمات آنها منهدم شد.

گفتنی است که نیروهای مشترک عراق به عملیات آزادسازی استان نینوا از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند. این عملیات پس از آن آغاز شد که «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اواخر مهرماه گذشته رسما آغاز آن را اعلام کرد.