معصومه حسنی خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلسله نشست‌های «عصر کتاب بهاران» با هدف تقویت فرهنگ مطالعه و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو درباره کتاب و آثار ادبی و فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این نشست‌ها با حضور اعضای کتابخانه، کتابخوانان، اهالی فرهنگ و علاقه‌مندان به حوزه کتاب برگزار شده و تلاش می‌شود زمینه مشارکت فعال مخاطبان در برنامه‌های فرهنگی کتابخانه فراهم شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به محتوای این برنامه فرهنگی بیان کرد: معرفی کتاب، نقد و بررسی آثار و جمع‌خوانی از جمله محورهای اصلی نشست‌های «عصر کتاب بهاران» است و شرکت‌کنندگان می‌توانند دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود را درباره آثار مطرح‌شده با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

حسنی خونسار ادامه داد: برگزاری چنین نشست‌هایی علاوه بر معرفی آثار و ایجاد انگیزه برای مطالعه، فرصتی برای شکل‌گیری گفت‌وگو میان علاقه‌مندان کتاب و افزایش تعاملات فرهنگی اعضای کتابخانه‌هاست.

وی با اشاره به زمان برگزاری این برنامه گفت: نشست «عصر کتاب بهاران» هر چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن جلسات کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج برگزار می‌شود و حضور برای اعضای کتابخانه، فعالان فرهنگی، اهالی قلم و سایر علاقه‌مندان آزاد است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان خاطرنشان کرد: هدف از تداوم این نشست‌ها، تقویت گفتمان مطالعه، افزایش مشارکت فرهنگی و استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی به عنوان فضایی برای تعامل، گفت‌وگو و تبادل اندیشه است.

حسنی خونسار ابراز امیدواری کرد: استمرار برنامه‌های کتاب‌محور در کتابخانه‌های عمومی بتواند به شکل‌گیری جمع‌های فعال کتابخوانی و گسترش عادت مطالعه در میان گروه‌های مختلف جامعه کمک کند.