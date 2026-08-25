به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا در پی انتشار اخباری درباره «فک و نگهداری پلاک خودروها» توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این مطالب مربوط به سنوات گذشته است و با توجه به تغییر دستورالعملها و ضوابط اجرایی، اطلاعات مندرج در آنها با مقررات و فرآیندهای جاری مطابقت ندارد و نمیتوان آنها را ملاک عمل قرار داد.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا تصریح کرد: برابر آخرین دستورالعملهای صادرشده، پلاکهای فکشده به مدت 9 ماه در انبار پلاک نگهداری میشوند و اقدامات بعدی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری انجام خواهد شد.
وی یادآور شد : با توجه به تغییر مستمر برخی مقررات و دستورالعملهای اجرایی بر اساس آخرین قوانین ابلاغی ، از رسانهها و فعالان خبری درخواست میشود هنگام انتشار اخبار مرتبط با پلیس راهور، بهویژه موضوعات حوزه شمارهگذاری، آخرین اطلاعات و ضوابط ابلاغی را از مراجع رسمی دریافت کنند تا از ایجاد ابهام برای شهروندان جلوگیری شود.
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