مجمع انتخابات هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان کردستان در روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه با شرکت اعضای مجمع به منظور تعیین و انتخاب رئیس هیات در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برپا می شود.

بر این اساس، انتخابات هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان کردستان به صورت تک کاندیدا برگزار و تصدی این هیأت برای مدت ۴ سال مشخص می شود.

هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان کردستان پیش از این به مدت شش ماه توسط خالد کرمی به صورت سرپرستی اداره می شد و هوشنگ شریعتی تنها کاندیدای تصدی این هیأت در مجمع انتخاباتی است.

مجمع انتخابات کردستان به ریاست حامد جولائی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار می شود.