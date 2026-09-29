به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیأت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان کردستان ظهر سه شنبه با حضور دبیر فدراسیون، نماینده امور مشترک وزارت ورزش و جوانان و مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
در این مجمع، اعضای هیأت پس از بررسی برنامههای نامزد ریاست، رأی خود را به صندوق انداختند که در پایان صادق معیننژاد با کسب ۱۳ رأی از ۱۴ رأی مأخوذه، برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیأت ورزشهای نابینایان و کمبینایان کردستان انتخاب شد.
در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه فعالیتهای ورزشی افراد دارای آسیب بینایی، شناسایی استعدادها، تقویت حضور ورزشکاران استان در رقابتهای قهرمانی و استفاده از ظرفیت شهرستانها تأکید شد.
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