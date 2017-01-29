«سورنا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جدیدترین اثر ابراهیم حسنبیگی روایتِ بخشی از تاریخ اشکانیان است.
این کتاب که با محوریت سورنا سردار بزرگ سیستانی نوشته شده است قصد دارد قهرمانی ایرانی را به مخاطبان معرفی کند. نویسنده این کتاب در روایتی، همزمان داستان اشکانیان و رومیان را نقل میکند.
داستان این کتاب از زمانی آغاز میشود که سورنا به عنوان فرمانده دولت اشکانیان مشغول به کار است. در انتهای کتاب نیز روایت اسارت ۱۰ هزار رومی را میخوانیم: «سورنا میان اسیران مردی را دید که شباهت عجیبی به کراسوس داشت. دستور داد لباسی شبیه جامه پادشاهان روم به او بپوشانند. سپس مرد را به ارابهای سوار کرد و ارابه را در خیابانهای شهر به راه انداخت؛ گویی او کراسوس است که تیسفون را فتح کرده! شادی و هیجان مردم با دیدن این فاتح دروغین چند برابر شده بود...»
این کتاب ۷۴ صفحهای به قیمت ۶ هزار تومان برای گروه سنی «د» (دوره اول متوسطه) منتشر شده و قابل خریداری از فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
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